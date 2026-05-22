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陸證監會嚴懲跨境炒股 將沒收老虎證券等境內違法所得

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸證監會嚴懲跨境炒股，將沒收老虎證券等大陸境內違法所得。圖為老虎證券在那斯達克上市。（網路照片）
陸證監會嚴懲跨境炒股，將沒收老虎證券等大陸境內違法所得。圖為老虎證券在那斯達克上市。（網路照片）

大陸證監會22日宣布，老虎證券（Tiger Brokers）、富途證券國際（香港）公司、長橋證券（香港）公司的非法跨境展業行為，違反證券基金期貨法律法規，擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

在美股掛牌的老虎證券盤前大跌40%，富途證券大跌30%。

新華社報導，經國務院同意，大陸證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》指出，要全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動，設置兩年集中整治期清理非法存量業務，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。

大陸證監會表示，老虎、富途、長橋境內外相關主體未經證監會核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第120條的規定，構成非法經營證券業務。

此外，三家機構境內外相關主體還違反《證券投資基金法》第97條、《期貨和衍生品法》第63條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。

上述非法跨境展業行為，違反大陸證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊，大陸證監會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

一財網報導，從監管部門瞭解到，下一步有關部門將約談違規展業的跨境券商、以及為其提供服務的仲介，要求上述主體制定整改方案，落實《方案》相關要求。

隨著跨境券商展業被叫停，投資者炒港股、美股的渠道是否將被切斷？對此，有業內人士稱，現有的合法投資渠道不會受影響，投資者仍可通過港股通、合格境內機構投資者（QDII）及跨境理財通開展境外投資。

香港 基金 新華社

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