中國大陸整治境外券商跨境經營 擬沒收3券商違法所得

中國證監會今天宣布，將設2年整治期，全面取締境外券商非法跨境經營，期間只允許單向賣出交易。同時點名老虎、富途、長橋等3家境外券商破壞市場秩序，擬沒收其境內外全部違法所得。

據新華社報導，中國證監會22日宣布，TigerBrokers（NZ）Limited、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。

報導說，依據相關規定，中國證監會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

據每日經濟新聞，消息一出，美股老虎證券（TIGR）股價盤前大跌45%，富途控股盤前重挫逾30%。

新華社報導，近日中國證監會等8部門聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，明定經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。

根據方案，設置2年集中整治期清理非法存量業務，「集中整治期內，禁止境外機構為存量（現有）投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金」。

方案規定，集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟體及配套伺服器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

在此之前，中國證監會2022年12月30日展開對富途證券、老虎證券等境外券商非法跨境經營的整治工作，禁止其招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。其後，兩家券商在中國大陸應用程式市場下架App。