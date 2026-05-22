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肩負十五五兩岸產業融合大任 第28屆海交會在福州開幕

聯合報／ 記者黃雅慧／福州即時報導
台灣商業總會理事長許舒博會上致詞表示，兩岸直航與旅遊開放不僅是交通便利問題，更是人與人情感交流的基礎載體。記者黃雅慧／攝影
台灣商業總會理事長許舒博會上致詞表示，兩岸直航與旅遊開放不僅是交通便利問題，更是人與人情感交流的基礎載體。記者黃雅慧／攝影

第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，作為十五五開局之年的首個海交會，肩負兩岸產業深度融合重要使命。吸引兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。會上福州市委副書記、市長吳賢德現場重磅發布「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」。

據悉，「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」。圍繞優化涉台營商環境，推動榕台產業融合；深化榕台科技交流合作，促進台資企業創新發展；優化福馬「小三通」通行體驗，提升台胞生活便利化的三大方向，進一步完善保障台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策體系。

台灣商業總會理事長許舒博會上致詞表示，福建是兩岸的最佳連結點，尤其要發揮福州、廈門的樞紐作用，深化兩岸在農業、食品、漁業、觀光、影視等各領域的合作；兩岸直航與旅遊開放不僅是交通便利問題，更是人與人情感交流的基礎載體，將直接催生新商機、激活產業合作、改善民生福祉，是實現兩岸和平繁榮與中華民族偉大復興的關鍵路徑。

大陸國台辦副主任潘賢掌則在會上提出三點：一是中國式現代化是兩岸同胞的共同機遇；二是深化融合發展是增進同胞福祉的必由之路；三是守護共同家園是兩岸同胞的共同責任。他表示，上周中美元首北京會晤舉世矚目，美方表態不支持台獨、不當台獨靠山等四不，民進黨編織的大陸不會打，美國會來救的兩個迷思已經不攻自破。

第二十八屆海交會21日至24日在福州舉行，本屆海交會以「推動經貿融合 共建第一家園」為主題，吸引兩岸千餘名工商界、企業界代表參會，集中展現福建建設兩岸融合發展示範區的標誌性成果。此外，設置「2+5+N」系列活動框架，除開幕式以外，還有第二屆海峽兩岸工業發展大會、2026第四屆兩岸碳中和大會等多場活動。歷經三十二載發展的海交會，已成為台商拓市場、尋機遇的重要橋梁。

第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，兩岸許多廠商設展盼有更多合作機會。記者黃雅慧／攝影
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，兩岸許多廠商設展盼有更多合作機會。記者黃雅慧／攝影

第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕。記者黃雅慧／攝影
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕。記者黃雅慧／攝影

第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕。記者黃雅慧／攝影
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕。記者黃雅慧／攝影

大陸國台辦副主任潘賢掌則在會上稱中國式現代化是兩岸同胞的共同機遇。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦副主任潘賢掌則在會上稱中國式現代化是兩岸同胞的共同機遇。記者黃雅慧／攝影

第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，兩岸許多廠商設展盼有更多合作機會。記者黃雅慧／攝影
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，兩岸許多廠商設展盼有更多合作機會。記者黃雅慧／攝影

廈門 福建 兩岸

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