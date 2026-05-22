肩負十五五兩岸產業融合大任 第28屆海交會在福州開幕
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，作為十五五開局之年的首個海交會，肩負兩岸產業深度融合重要使命。吸引兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。會上福州市委副書記、市長吳賢德現場重磅發布「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」。
據悉，「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」。圍繞優化涉台營商環境，推動榕台產業融合；深化榕台科技交流合作，促進台資企業創新發展；優化福馬「小三通」通行體驗，提升台胞生活便利化的三大方向，進一步完善保障台灣同胞福祉和享受同等待遇的政策體系。
台灣商業總會理事長許舒博會上致詞表示，福建是兩岸的最佳連結點，尤其要發揮福州、廈門的樞紐作用，深化兩岸在農業、食品、漁業、觀光、影視等各領域的合作；兩岸直航與旅遊開放不僅是交通便利問題，更是人與人情感交流的基礎載體，將直接催生新商機、激活產業合作、改善民生福祉，是實現兩岸和平繁榮與中華民族偉大復興的關鍵路徑。
大陸國台辦副主任潘賢掌則在會上提出三點：一是中國式現代化是兩岸同胞的共同機遇；二是深化融合發展是增進同胞福祉的必由之路；三是守護共同家園是兩岸同胞的共同責任。他表示，上周中美元首北京會晤舉世矚目，美方表態不支持台獨、不當台獨靠山等四不，民進黨編織的大陸不會打，美國會來救的兩個迷思已經不攻自破。
第二十八屆海交會21日至24日在福州舉行，本屆海交會以「推動經貿融合 共建第一家園」為主題，吸引兩岸千餘名工商界、企業界代表參會，集中展現福建建設兩岸融合發展示範區的標誌性成果。此外，設置「2+5+N」系列活動框架，除開幕式以外，還有第二屆海峽兩岸工業發展大會、2026第四屆兩岸碳中和大會等多場活動。歷經三十二載發展的海交會，已成為台商拓市場、尋機遇的重要橋梁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。