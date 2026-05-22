釋善意？中國貿促會：適時組織中企赴美交流 深化工商合作

在中美關係趨穩的背景下，陸媒報導，中國貿促會副會長劉健男今天表示，中國貿促會籌備適時組織中國企業赴美交流，促進兩國工商界深化務實合作。

綜合極目新聞等陸媒報導，劉健男上午在中國國務院新聞辦公室召開的記者會表示，中美元首會晤全球矚目，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列的新共識。兩國元首同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係的新定位，為中美關係提供戰略指引。

他說，「無論是做貿易還是投資，企業最在意的正是穩定性、確定性和可預期性。近期，多位隨同特朗普（川普）總統訪華的美國企業主要負責人到訪了中國貿促會或者與我們進行了聯繫，他們都積極評價兩國關係的新定位，看好中國經濟及中美工商合作未來的發展」。

第4屆中國國際供應鏈促進博覽會將於6月22至26日在北京中國國際展覽中心順義館舉辦。

劉健男指出，鏈博會是中美工商界展開務實合作的重要平台。從首屆到今年的第4屆，美國參展企業和機構數量始終位列鏈博會外資參展商的榜首。這次隨訪的多家世界500大美企都是鏈博會的全勤生或老朋友。

他還提到，美國佛羅里達州、新墨西哥州、猶他州等多地政府部門、商協會將組團專程訪中觀展，美國大豆出口協會等機構也將舉辦專題推介活動。

劉健男說，中國貿促會以鏈博會為契機，多措併舉貫徹落實中美元首會晤重要共識，為兩國工商界交流合作穿針引線、鋪路搭橋。今年以來，在中美企業合作對接項目下，雙方先後共同舉辦中美軌道交通行業交流會等活動，6月還將在重慶展開通用航空主題交流，惠及更多中美的中小企業。

他並稱，今年以來，陜西、山東、湖南、北京、貴州等多地貿促會先後組團赴美進行經貿交流，許多中國企業也向貿促會表達訪美意願。貿促會在籌備適時組織中國企業赴美交流，立足中美關係新定位，促進兩國工商界深化務實合作。