快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

釋善意？中國貿促會：適時組織中企赴美交流 深化工商合作

中央社／ 台北22日電
5月22日，中國國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發佈會，中國貿促會副會長李興乾、中國貿促會副會長劉健男、中國貿促會辦公室主任楊宓介紹第四屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況，並答記者問。中新社
5月22日，中國國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發佈會，中國貿促會副會長李興乾、中國貿促會副會長劉健男、中國貿促會辦公室主任楊宓介紹第四屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況，並答記者問。中新社

中美關係趨穩的背景下，陸媒報導，中國貿促會副會長劉健男今天表示，中國貿促會籌備適時組織中國企業赴美交流，促進兩國工商界深化務實合作。

綜合極目新聞等陸媒報導，劉健男上午在中國國務院新聞辦公室召開的記者會表示，中美元首會晤全球矚目，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列的新共識。兩國元首同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係的新定位，為中美關係提供戰略指引。

他說，「無論是做貿易還是投資，企業最在意的正是穩定性、確定性和可預期性。近期，多位隨同特朗普（川普）總統訪華的美國企業主要負責人到訪了中國貿促會或者與我們進行了聯繫，他們都積極評價兩國關係的新定位，看好中國經濟及中美工商合作未來的發展」。

第4屆中國國際供應鏈促進博覽會將於6月22至26日在北京中國國際展覽中心順義館舉辦。

劉健男指出，鏈博會是中美工商界展開務實合作的重要平台。從首屆到今年的第4屆，美國參展企業和機構數量始終位列鏈博會外資參展商的榜首。這次隨訪的多家世界500大美企都是鏈博會的全勤生或老朋友。

他還提到，美國佛羅里達州、新墨西哥州、猶他州等多地政府部門、商協會將組團專程訪中觀展，美國大豆出口協會等機構也將舉辦專題推介活動。

劉健男說，中國貿促會以鏈博會為契機，多措併舉貫徹落實中美元首會晤重要共識，為兩國工商界交流合作穿針引線、鋪路搭橋。今年以來，在中美企業合作對接項目下，雙方先後共同舉辦中美軌道交通行業交流會等活動，6月還將在重慶展開通用航空主題交流，惠及更多中美的中小企業。

他並稱，今年以來，陜西、山東、湖南、北京、貴州等多地貿促會先後組團赴美進行經貿交流，許多中國企業也向貿促會表達訪美意願。貿促會在籌備適時組織中國企業赴美交流，立足中美關係新定位，促進兩國工商界深化務實合作。

中美關係 北京 美國

延伸閱讀

陸商務部：中美同意將農產品納入對等降稅框架

王文濤談APEC貿易部長會議：推動區域經濟整合和亞太自貿區進程

習近平「兩套外交劇本」曝光 川普享帝王級禮遇、普亭卻拿下真正合作大單

港媒：西方愈制裁 中俄抱愈緊…催生更強科技共同體

相關新聞

上月才列入制裁⋯傳歐盟擬豁免1陸晶片企業 緩解車企供應鏈壓力

歐盟4月剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，其中包括一家大陸大型半導體供應商揚杰科技，卻直接衝擊歐洲汽車供應鏈。如今傳出在歐洲汽車製造商施壓後，歐盟委員會最快本周提議暫時對該公司實施豁免。

陸股劇烈震盪後反彈 分析：AI半導體獲利了結陷整理

中國大陸A股近期走勢震盪，三大指數昨天集體大跌逾2%後，今天全面反彈。分析指出，昨天大跌一是受監管機構將啟動異動核查的傳...

演過開心鬼！香港電影界名人黃百鳴股票內線交易罪名成立

香港電影界名人黃百鳴被控進行股票內線交易，今天被法庭裁定罪名成立

陸發改委：從未要求本土科技企業拒絕外商投資

大陸國家發改委發言人李超22日表示，對外開放是大陸的基本國策，從未要求大陸科技企業不得接受外商投資；但她同時強調，外商投資不得損害大陸國家安全和利益。

中國出現融資結構轉型 信貸收縮債券融資增加

中國信貸數據近期全面下滑，今年4月中國社會融資規模創下2年來新低，企業與個人貸款需求同時萎縮，但同時債券融資等規模正增加...

小米推YU7新車 雷軍喊出「輸特斯拉不丟人」衝熱搜

小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會，小米YU7 GT、小米YU7標準版、小米17 Max等產品相繼亮相。對於小米YU7對標Model Y說法，小米集團董事長兼執行長雷軍在會上表示，YU7首戰Model Y八敗兩勝，但他覺得輸給全球銷冠不丟人，並喊出「再次挑戰 Model Y」，稱只要永不放棄，就一定會有贏的那一天。＃雷軍說輸給特斯拉不丟人＃的話題，隨即衝上微博熱搜榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。