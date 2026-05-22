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陸股劇烈震盪後反彈 分析：AI半導體獲利了結陷整理

中央社／ 上海22日電
中國大陸A股近期走勢震盪，三大指數昨天集體大跌逾2%後，今天全面反彈。示意圖。（中新社）
中國大陸A股近期走勢震盪，三大指數昨天集體大跌逾2%後，今天全面反彈。示意圖。（中新社）

中國大陸A股近期走勢震盪，三大指數昨天集體大跌逾2%後，今天全面反彈。分析指出，昨天大跌一是受監管機構將啟動異動核查的傳聞影響，二是半導體、AI等族群獲利了結，短期市場將進入整理階段。

綜合陸媒華夏時報、每日經濟新聞報導，21日，A股三大指數集體大跌逾2%，上證指數失守4100點，創下近2個月來最大單日跌幅。全市場單日成交額達人民幣3.5兆元（約新台幣16兆元），逾4700支個股下跌，尤其AI產業鏈成為重災區。

相形之下，昨天亞洲股市普遍大漲，台股寫下收盤第5大漲點，漲幅3.37%；日經指數收盤大漲逾3%；韓國股市KOSPI指數暴漲超過8%。

星圖金融研究院副院長薛洪言在騰訊網撰文分析，昨天A股大跌，一是受消息面影響，有傳聞指監管機構針對半導體、AI等高位題材啟動異動核查，嚴打高位炒作和槓桿交易。二是籌碼結構面的因素，科創50指數先前連續上漲並創下歷史新高，半導體、AI等族群已累積獲利了結壓力。

A股今天三大指數全面上漲，據第一財經報導，截至收盤，滬指漲0.87%，深證成指漲2.3%，創業板指漲2.84%。滬深兩市成交額2.9兆元，較前一交易日縮量5783億元，但有超過3800支個股上漲。

薛洪言分析，昨天的籌碼出清，反而給了觀望資金低點進場的機會。他認為，這次調整是前期過快上漲後的情緒修正，並非趨勢性反轉。短期來看，市場將進入震盪消化階段。中長期而言，AI產業化、順週期復甦、穩增長政策等大方向並未被破壞。

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