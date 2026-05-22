演過開心鬼！香港電影界名人黃百鳴股票內線交易罪名成立

香港電影界名人黃百鳴被控進行股票內線交易，今天被法庭裁定罪名成立。

綜合本地媒體的報導，今年80歲的黃百鳴（原名黃栢鳴）是天馬影視文化控股有限公司主席兼控股股東，涉嫌於2017年8至10月間慫恿或促使另一人進行天馬影視股份交易。

據報導，控方指他曾數次轉帳共港幣200萬元給胞妹，指示她買入公司股票，胞妹最終以160萬元買了股票。

東區裁判法院今天稍早時裁定黃百鳴罪名成立，黃百鳴預定稍後向法庭求情。

黃百鳴是香港電影界名人，既是演員、導演、編劇，也是電影製作人，80年代已是新藝城影業有限公司主席，1991至1993年成立了東方電影發行有限公司，所製作的電影多次打破票房紀錄，包括「最佳拍檔」、「開心鬼」、「家有囍事」等。

2009年，他創立了天馬電影公司。