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演過開心鬼！香港電影界名人黃百鳴股票內線交易罪名成立
香港電影界名人黃百鳴被控進行股票內線交易，今天被法庭裁定罪名成立。
綜合本地媒體的報導，今年80歲的黃百鳴（原名黃栢鳴）是天馬影視文化控股有限公司主席兼控股股東，涉嫌於2017年8至10月間慫恿或促使另一人進行天馬影視股份交易。
據報導，控方指他曾數次轉帳共港幣200萬元給胞妹，指示她買入公司股票，胞妹最終以160萬元買了股票。
東區裁判法院今天稍早時裁定黃百鳴罪名成立，黃百鳴預定稍後向法庭求情。
黃百鳴是香港電影界名人，既是演員、導演、編劇，也是電影製作人，80年代已是新藝城影業有限公司主席，1991至1993年成立了東方電影發行有限公司，所製作的電影多次打破票房紀錄，包括「最佳拍檔」、「開心鬼」、「家有囍事」等。
2009年，他創立了天馬電影公司。
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