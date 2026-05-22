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陸發改委：從未要求本土科技企業拒絕外商投資

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家發改委22日表示，對外開放是大陸的基本國策，從未要求大陸科技企業不得接受外商投資。（路透）
大陸國家發改委22日表示，對外開放是大陸的基本國策，從未要求大陸科技企業不得接受外商投資。（路透）

大陸國家發改委發言人李超22日表示，對外開放是大陸的基本國策，從未要求大陸科技企業不得接受外商投資；但她同時強調，外商投資不得損害大陸國家安全和利益。

大陸國家發改委22日上午召開月度新聞發布會。據陸媒發布的文字實錄，李超在面對美國國際市場新聞社的提問指，「近日，網絡上有消息稱，大陸政府計畫要求高科技企業不得接受來自美國資本的投資」時，做出上述回應。

彭博日前引述知情人士報導，發改委等大陸監管機構已要求多家民營科技企業，包括頂尖人工智慧新創公司，未經當局批准不得接受美國資本投資。

李超表示，首先要強調，對外開放是大陸的基本國策。我們支持大陸企業融入全球創新網絡，開展互利共贏的國際交流合作，從未要求大陸科技企業不得接受外商投資。她同時強調，外商投資也要遵守大陸法律法規，不得損害大陸國家安全和利益。

李超稱，大陸開放的大門只會越開越大，我們將持續深入落實外商投資法及其實施條例，推動各項對外開放和穩外資措施落實落地，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，並做好風險防控工作。

路透當時引述彭博報導指出，月之暗面（Moonshot AI）和階躍星辰（StepFun）等大陸AI新創公司已接獲大陸監管部門的這項指示；同時，TikTok大陸母公司字節跳動也獲得通知，未經批准不應允許美國投資人在次級市場交易該公司股票。

報導認為，這些措施旨在防止美國投資人取得攸關大陸國家安全的敏感技術公司股票。

彭博 美國 大陸 李超

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