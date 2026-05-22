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中國出現融資結構轉型 信貸收縮債券融資增加

中央社／ 台北22日電

中國信貸數據近期全面下滑，今年4月中國社會融資規模創下2年來新低，企業與個人貸款需求同時萎縮，但同時債券融資等規模正增加。分析認為，中國經濟正經歷從「信貸驅動型」轉向「融資結構多元化」的深層轉型。

香港01於21日刊文表示，中國4月社會融資規模僅增加人民幣6200億元，創2年以來新低，也較去年同期減少5400億元，年減47%。

文章表示，更讓市場感到意外的是，今年4月新增人民幣貸款淨減少100億元，是繼去年7月後，第2次出現信貸淨收縮。中國國家金融與發展實驗室的數據顯示，中國一般民眾的槓桿率已經從2024年第1季的62.3%持續降至2026年第1季的59.0%，顯示「加槓桿」不再受歡迎，取而代之的是主動償還房貸及壓縮消費信貸。

文章又指出，今年4月企事業貸款僅增加3900億元，較去年同期少增2200多億元。值得留意的是，企業中長期貸款減少了4100億元，因為中長期貸款向來被視為企業投資擴張意願的風向標，當中長期貸款下降，顯示企業放棄擴張，轉向削減債務及壓縮成本。

文章表示，過去20年中國經濟呈現「加槓桿」的情況，即居民借錢買房、企業借錢擴張、地方政府借錢投入基建，中國經濟增長也高度依賴以銀行信貸為核心的融資模式，但現在這3個齒輪同時停轉了。

文章表示，根據中國央行的數據，2026年前4個月企業債券淨融資達到1.5兆元，年增7393億元，債券融資正成為企業越來越倚重的資金來源。研究顯示，科技創新等領域的資金需求更多來自股權融資、債券融資和自有資金，對信貸的依賴度很低。

文章表示，中國正在從一個「信貸驅動型」的經濟體，走向一個「融資結構多元化」的經濟體。最危險的是錯誤解讀，將信貸負增長簡單歸咎於「恐慌」，這樣可能會忽視中國金融體系正在經歷的深層轉型，及可能低估「去槓桿」過程中可能暴露的金融脆弱性。

文章表示，中國央行在今年第1季貨幣政策報告中，首次刪除關於「潛在降準或降息」的表述。當前商業銀行淨息差僅為1.40%，再創新低，銀行盈利正在承壓，央行選擇在降息問題上保持克制，轉而更加倚重結構性工具和財政政策來穩定經濟。

文章稱，中國經濟正處於舊模式退場、新動力尚未站穩的斷層帶。政府的財政政策和企業直接融資能力，可能會在轉型過程中提供緩衝。

債券

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