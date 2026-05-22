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小米推YU7新車 雷軍喊出「輸特斯拉不丟人」衝熱搜

世界日報／ 中國新聞組／北京22日電
小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會。(取材自極目新聞)
小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會。(取材自極目新聞)

小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會，小米YU7 GT、小米YU7標準版、小米17 Max等產品相繼亮相。對於小米YU7對標Model Y說法，小米集團董事長兼執行長雷軍在會上表示，YU7首戰Model Y八敗兩勝，但他覺得輸給全球銷冠不丟人，並喊出「再次挑戰 Model Y」，稱只要永不放棄，就一定會有贏的那一天。＃雷軍說輸給特斯拉不丟人＃的話題，隨即衝上微博熱搜榜。

澎湃新聞報導，小米「人車家全生態」新品發布會發布兩款新車，分別是小米YU7 GT和小米YU7標準版。YU7 GT中的「GT」源於義大利語「Gran Turismo」，譯為「偉大旅程」，定位「原汁原味的純血GT」。

YU7 GT售價38.99萬元（人民幣，下同）起，搭載小米電機V8s EVO、相較上一代V8s電機，最高轉速提升至28000rpm。配備雙電機系統，最大馬力可達1003PS、最高時速達300km/h、零百加速2.92s。

雷軍在會上透露，日前，小米YU7 GT以7分22秒755的成績刷新紐北SUV圈速紀錄14s，成為紐北史上最快SUV。

小米YU7同步發布標準版，共四個版本，標準版售價23.35萬元起，比特斯拉Model Y的售價低3萬元；長續航版25.35萬元，Pro版27.99萬元，Max版32.99萬元。小米YU7增加三款車身配色：霞光紫、火山灰、櫻桃紅。

談及推出標準版的原因，雷軍表示，此前曾看到大家質疑稱小米YU7比特斯拉Model Y貴，對此，他不停地解釋小米YU7的配置、功能強很多，直到一位特斯拉車主告訴他，在市區通勤其實五、六百公里就夠了。

「那一刻我明白了，當用戶不需要這麼多配置、這麼高功能的時候，我們就顯得有點貴了。看來我們去年把標準版取消的決定是錯的。我們用高成本的長續航版本打他們的入門版，根本就打不過。所以，今天我們要把真正的標準版拿回來，再次挑戰Model Y」，雷軍說。

雷軍表示，過去五年，小米完成汽車、晶片、基座大模型、大家電等多個領域「從0到1」的跨越，研發總投入1055億元，未來五年預計投入超2000億元。

雷軍還對比了小米YU7和特斯拉Model Y的銷售數據，10個月中有兩個月小米YU7超過了Model Y，亦即YU7首戰Model Y八敗兩勝。「輸給全球銷冠（特斯拉）不丟人」，雷軍表示，小米YU7彰顯了王者之氣和巨大的潛力，只要永不放棄，不斷的改進，就一定會有贏的那一天。

此外，小米還發布了小米17 Max，國補到手價4299元起。

小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會，小米YU7 GT、小米YU7標準版、小米17 Max等產品相繼亮相。(取材自極目新聞)
小米21日晚間舉辦「人車家全生態」新品發布會，小米YU7 GT、小米YU7標準版、小米17 Max等產品相繼亮相。(取材自極目新聞)

小米YU7 GT。(取材自澎湃新聞 )
小米YU7 GT。(取材自澎湃新聞 )

YU7 小米 特斯拉

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