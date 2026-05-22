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一人公司…要養龍蝦 也要搞懂業務

經濟日報／ 記者黃雅慧／上海報導

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw帶來的養蝦潮成為一人公司（OPC）重要工具之一，而AI使用依然得根據領域知識，實際上這些OPC對於AI應用程度可能還有很大的發展空間。

大陸官方掌握到這股AI創業趨勢，因此在政策工具上，除了傳統辦公位的優惠外，算力券、模型券、數據券成為OPC政策主要服務之一。

「缶＋校友會客廳」主理人王茹舉辦過多期沙龍（聚會），協助會員裝龍蝦、寫編程。她說，通過AI工具，無論是之前的GPT還是龍蝦，一定是在本身有積累的地方用現在的工具去幫忙做到更好。而不是利用AI去挑戰一個完全不知道的領域。

SoloNest一人公司創業圈主理人Karen認為關鍵還是要回到「要在哪裡用」，運用工具前，要先思考自己業務的工作流程，才能更好地使用這些工具。

幫財經、金融領域策劃創意路演的新見科技創辦者、90後的楊喵月（化名）說，「重點要對業務SOP非常熟悉」她表示，技術門檻現在要學習也不高，但關鍵在於要懂如何拆解業務步驟，讓這些步驟通過AI方式實現，所以現在需要的人才是要懂業務，也要懂AI。

楊喵月指出，大多數人都停在看和觀望的那個階段，真正自己去研究和上手或者推進落地的人非常少，「且程度低得超出想像」。行業內最頂級的投資人、企業家可能都還停留在跟DeepSeek問答階段，因此自上而下的AI落地擴展空間還很大。

AI運用也需要投入硬體設備，在OPC投入成本上，楊喵月跟記者算了一筆帳，AI初創公司目前租金有優惠，首年可以控制在人民幣2萬以內；在硬體設備上，她需要較好的影音設備，前後投入上萬元；在跑AI的算力上，每天基礎日常任務約消耗人民幣50-60元的算力費。

大陸

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