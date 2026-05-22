融資又難又貴…一人公司最大痛點

近期網路有案例稱，一人OPC養多隻龍蝦，便可月入人民幣數十萬，甚至國外還有月入百萬的OPC傳奇。不過，就當前實際落地情況來看，這不切實際。融資難、融資貴仍是一人公司的普遍痛點。從社會治理角度看，未來OPC要怎麼徵稅都成問題。

實際上，大量一人公司處於無抵押、無報表、無信用記錄狀態，難以進入銀行授信門檻。即便獲得融資，也普遍存在額度低、利率高、期限短等問題，無法匹配研發投入與成長週期。

中國中小企業協會調研顯示，輕資產科創型一人公司獲貸率不足傳統小微企業的三分之一，融資成本平均高出2至3個百分點。

近期大陸有位1997年出生的杭州年輕人，自稱自己一人公司，光靠AI工具，5個月上線120–150個App，月入人民幣幾十萬，被稱為「AI印鈔機」。

新見科技創辦者、目前已搭建AI機器人協助業務的楊喵月說，雖自認是OPC，但覺得這是暫時階段，過程可以輕成本、快速試錯，驗證商業模式是否成立或是有無壯大可能，但這有天花板，大多數一人公司或三、四個人團隊公司，年收也不會超過百萬，她認為網上有很多營銷假象，鼓動大家投入。她反對一窩蜂狀態，當一個東西變成批量化生產的時候，很可能導致劣幣驅逐良幣。

她進一步指，很多人可能認為OPC可互相協作，但協作是基於有深度的利益綁定和信任。

傳統企業組織架優勢是通過公司形式把大家利益綁在一起，但OPC間就算簽合約，誰來承擔面對甲方的責任等問題很難被釐清，中間必定涉及協作利益不均，所以她才決定要做社區，建立機制，因為社區主理人肯定是風險最大承擔者，且也能篩選成員。

大陸政協委員、中國宏觀經濟學會副會長劉尚希表示，AI快速發展，出現許多「一人公司」，等於一個人有若干智能體做為僱員。