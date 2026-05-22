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AI效應 陸一人公司崛起…至2025年底衝上1,600萬家

經濟日報／ 記者黃雅慧／上海報導
SoloNest一人公司創業圈主理人戴雯倩（Karen）主營一人公司創業小聚，截至4月底，已經舉辦超130餘場聚會。 記者黃雅慧／攝影
SoloNest一人公司創業圈主理人戴雯倩（Karen）主營一人公司創業小聚，截至4月底，已經舉辦超130餘場聚會。 記者黃雅慧／攝影

得益AI發展，許多大陸年輕人開始尋求一人公司（One Person Company，簡稱OPC）創業，大陸各地官方紛紛推出政策助力，去年下旬以來，華東地區呈現OPC遍地開花榮景，為新時代依託AI技術誕生的單人創業模式。

推動OPC第一道浪在政策，其開口落在2024年7月，大陸新公司法實施，允許設一人股份公司，取消自然人設立一人公司數量限制、允許再投資、簡化治理結構，徹底拆除制度藩籬。據中關村人才協會發布的「中國OPC發展趨勢報告（2025-2030年）」，截至2025年底，大陸一人有限責任公司已突破1,600萬家。

2026年以來，北京、上海深圳、四川、杭州在內的多個城市均推出相關扶持政策，核心支持手段包括算力券、專項基金、啟動資金、工位免租、快速註冊等。

第二道浪在於AI發展，近年來AI技術的巨大進步讓一人公司變成可能。生成式AI、低代碼開發、雲算力、SaaS協同工具普及，讓單人可完成研發、設計、運營、交付全鏈條作業。中國資訊通信研究院監測顯示，超62%的一人公司深度應用AI工具，單人產出效率較傳統小微企業提升三倍至五倍。

中國綜合開發研究院（深圳）特聘研究員廖芳莉表示，AI時代企業也將迎來組織變革，比如OPC的數量會大大增加、小而美的公司更具適應性和競爭力等。

這股浪潮背後的深層動力與社會基礎，還來自於AI焦慮與青年大廠上班倦怠感。「缶＋校友會客廳」主理人王茹認為，這幾年很多年輕人已經在探索一人創業，政府只是把趨勢拉到一個高度。她認為現在上班已經沒有那麼踏實跟安全感，背後帶著焦慮。

SoloNest一人公司創業圈主理人、「一人公司」作者、80後的戴雯倩（Karen）原本在網路教育業從事營銷，2023年底因職場人際困擾決定裸辭，她2024年開始研究一人公司，發展到逐步形成參與者與內容都具備高質量的一人公司創業小聚，截至4月底，已經舉辦超130餘場聚會。

大陸國金證券表示，一人公司崛起的條件在於，大模型的基礎能力與算力成本來到產業臨界點。一方面，大模型加速向多模態感知與深度推理演進，疊加Agent工作流複雜度的躍遷，確立了「數位員工」實質性替代人力的技術底座；另一方面，推理側單位算力成本呈陡峭下降，促使一人公司的業務擴張邊際成本由線性增長的人力支出轉化為單位成本逐步降低的算力調用。

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