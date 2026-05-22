快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

陸政府4月支出大減

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國大陸4月的政府支出創六個月來最快速度縮減，這一舉措導致經濟活動全面出現意外放緩。（抖音截圖）
中國大陸4月的政府支出創六個月來最快速度縮減，這一舉措導致經濟活動全面出現意外放緩。（抖音截圖）

中國大陸4月的政府支出創六個月來最快速度縮減，這一舉措導致經濟活動全面出現意外放緩。未來，中國可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。

彭博報導，基於大陸財政部最新公布的數據測算，廣義公共支出年降7.3%，降幅較3月的2.5%進一步擴大，創下自去年10月以來最大跌幅。相比之下，廣義財政收入則增長2%。

彭博分析，這些數據有助解釋中國大陸4月固定資產投資意外收縮的原因。此前，中國大陸固定資產投資曾在今年早些時候出現反彈。再加上消費支出疲弱，投資下滑抵消出口強勁增長帶來的支撐，拖累整體經濟活動表現。經濟師分析，財政支出收縮可能是多方面原因。第1季經濟增長表現穩健，或削弱官方進一步擴大支出的動力。也有分析認為，4月可能出現資金缺口，因為部分建設從2025年底提前至2026年初實施，而新項目尚未獲批。此外，官員們也可能面臨償還拖欠企業款項的壓力。

根據彭博測算，中國大陸4月一般公共預算中的基礎設施相關支出同比大跌17.7%，較3月8.5%的降幅進一步擴大。

中國大陸可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。一些經濟師估計，中國大陸4月經濟增速已放緩至約4%，低於政府設定的全年4.5%至5%增長目標。

彭博 基礎建設 中國大陸

延伸閱讀

電力景氣續亮紅燈 智庫估4月GDP上看10.3%

台股旺…科技傳產兩樣情 台商籲兩岸合作「 經濟能更好、更均衡」

成避險選項之一？摩根大通CEO戴蒙稱讚中國大陸現在「更一致」

記憶體漲價帶動提前拉貨 首季全球電視出貨創疫情後同期新高

相關新聞

AI效應 陸一人公司崛起…至2025年底衝上1,600萬家

得益AI發展，許多大陸年輕人開始尋求一人公司（One Person Company，簡稱OPC）創業，大陸各地官方紛紛推出政策助力，去年下旬以來，華東地區呈現OPC遍地開花榮景，為新時代依託AI技術誕生的單人創業模式。

融資又難又貴…一人公司最大痛點

近期網路有案例稱，一人OPC養多隻龍蝦，便可月入人民幣數十萬，甚至國外還有月入百萬的OPC傳奇。不過，就當前實際落地情況來看，這不切實際。融資難、融資貴仍是一人公司的普遍痛點。從社會治理角度看，未來OPC要怎麼徵稅都成問題。

一人公司…要養龍蝦 也要搞懂業務

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw帶來的養蝦潮成為一人公司（OPC）重要工具之一，而AI使用依然得根據領域知識，實際上這些OPC對於AI應用程度可能還有很大的發展空間。

刺激市場 上海收購523中古屋當社宅

上海自今年二月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅），目前已收購五二三間。專家指出，上海此舉有助於刺激中古屋市場流通，數據也顯示，上海中古屋成交量自三月以來有所上升。

西洽會重慶開幕 英擔任主賓國

第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（簡稱西洽會）二十一日在重慶開幕。英國擔任本屆西洽會主賓國，派出近年來訪問中國西部地區最大規模的英國商務代表團參會，並搭建六百餘平方米國家館、舉辦英國—中國（重慶）經貿合作對接會等經貿交流活動，推動現代產業對接與雙向投資提質升級。

上海中古屋 變身保租房

上海對二手房（中古屋）進行「收儲」用於保租房（類似台灣社會住宅）工作有新進展。目前在浦東、徐匯、靜安三區累計完成房源收購523套，試點將進一步擴充，覆蓋多個中心城區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。