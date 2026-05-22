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華為崛起 輝達讓出陸AI晶片市場

聯合報／ 編譯葉亭均、記者陳儷方／綜合報導
輝達執行長黃仁勳廿日於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸AI晶片市場拱手讓給華為。圖為他五月四日在美國加州比佛利山的梅肯研究院全球大會發表演說。 （法新社）
輝達執行長黃仁勳廿日於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸AI晶片市場拱手讓給華為。圖為他五月四日在美國加州比佛利山的梅肯研究院全球大會發表演說。 （法新社）

輝達執行長黃仁勳廿日於財報會議表示，輝達已大致把中國大陸ＡＩ晶片市場拱手讓給華為，因為美國的出口管制措施持續，重塑全球ＡＩ半導體市場版圖。

黃仁勳對大陸市場短期重新開放持謹慎態度，並表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向大陸銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。

黃仁勳透露，「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字、以及對分析師和投資人提出的預期中，都設定為不投資、不要期待的原因」。

輝達財務長柯蕾絲也證實，上季並未出貨Hopper晶片到大陸，同期來自大陸（含香港）的營收更較去年同期銳減百分之五十三、降至四十五點五億美元。

柯蕾絲說，輝達本季財測也並未納入大陸營收預估，該公司能否在大陸銷售任何較舊版本的ＡＩ晶片，也還不明朗，凸顯美中競爭讓輝達無法賺進原規畫專供大陸市場的H200晶片營收。

黃仁勳上周在最後一刻參與美國總統川普前往北京的行程，路透報導，一些陸企已獲得美國商務部批准購買H200晶片，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及京東。但美國貿易代表葛里爾說，晶片出口管制並未納入上周美中會談議題。

黃仁勳接受ＣＮＢＣ採訪時表示，「大陸需求相當龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，大陸本土晶片生態系也發展得很好，因為我們（輝達）已經退出了那個市場」。

黃仁勳說，「我們已經把那個（大陸）市場大致上讓給他們（華為等大陸ＡＩ晶片巨頭）了。」這些言論凸顯，美國對先進ＡＩ晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

不過，黃仁勳也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返大陸市場，「如果能服務那個市場，我們會非常高興；我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營卅年了」。

黃仁勳並表示，輝達正大力投資他所說的ＡＩ產業「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用層，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」，面對需求激增，輝達的首要任務之一是支持供應商，確保整體供應鏈能跟上成長速度。

輝達廿日在美股盤後公布財報，上季營收八一六點二億美元，遠高於去年同期的四四○點六億美元；本季營收估約九一○億美元，高於分析師平均預估。輝達亮眼的財報帶動台股科技股表現，大盤指數昨大漲一三四七點，締造收盤第五大漲點紀錄，終場收在四萬一三六八點。

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