蔚來汽車Q1毛利率19% 創四年新高

蔚來汽車公布第1季財報營收人民幣255.3億元，年增112.2%；交付8萬3,465輛車，年增98.3%，毛利率19%、整車毛利率18.8%，均創四年來新高。按GAAP準則為虧損人民幣3.3億元，不過，若扣除股權激勵及研開支的非GAAP口徑下淨利潤人民幣4,349萬元，連續兩季度盈利。

華爾街見聞報導，蔚來CEO李斌表示，自第2季起，公司進入密集新品發表與交付周期，產品矩陣的豐富將為下一階段的銷量增長提供強勁動力。

李斌指出，預計2026年第2季交付11萬至11.5萬輛，年增52.7%至59.6%，總營收區間在人民幣327億至344億元之間，公司的增長曲線仍在向上延伸。

利潤方面，GAAP口徑下虧損收窄至人民幣3.3億元，大幅縮窄95.1%，去年同期為虧損人民幣67.5億元。公司現金儲備（含現金等價物、受限現金、短期投資及長期定期存款）提升至人民幣482億元，連續三個季度實現正向經營現金流。

規模效應持續釋放是首季盈利改善的核心驅動力。今年第1季度車輛交付8萬3,465輛，年增98.3%，其中蔚來品牌貢獻5萬8,543輛，樂道品牌1萬3,339輛，螢火蟲品牌1萬1,583輛，三大品牌協同發力。

進入4月，公司單月交付2萬9,356輛。截至2026年4月底，公司累計總交付量已突破111萬輛，年內累計交付11萬2,821輛，全年百萬輛級別的規模體量持續鞏固。

蔚來首季車輛銷售收入人民幣227.8億元，年增129.2%，顯著高於98.3%的交付量增幅，意味著平均售價（ASP）同步提升。公司在財報中指出，這主要得益於更優質的產品組合—高價值車型占比上升。

這一收入結構優化也直接反映在利潤端。首季度毛利潤達人民幣48.59億元，年增428.4%，遠超營收增速，充分體現規模效應下的經營槓桿。整體毛利率19%，車輛毛利率18.8%，創四年來新高。

盈利改善不僅來自整車業務。 非整車業務（其他銷售）毛利率升至20.6%，創四年來新高，主要得益於零配件、售後服務及能源補給業務隨用戶規模擴大而持續改善盈利能力。

蔚來財務長曲玉表示，服務和社區相關業務的盈利能力正持續提升，成為盈利結構優化的重要支撐。