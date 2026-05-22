西洽會重慶開幕 英擔任主賓國

第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（簡稱西洽會）二十一日在重慶開幕。英國擔任本屆西洽會主賓國，派出近年來訪問中國西部地區最大規模的英國商務代表團參會，並搭建六百餘平方米國家館、舉辦英國—中國（重慶）經貿合作對接會等經貿交流活動，推動現代產業對接與雙向投資提質升級。

英國駐華貿易使節倪樂思說，英國商務代表團匯集了六十餘家機構和企業，共一百餘位代表，涵蓋先進製造、綠色基礎設施、醫療健康、科技創新、文化教育、專業服務和零售等重點領域。

重慶市政府副市長鄭向東表示，英國是重慶在歐洲地區重要的合作夥伴，雙方交流交往密切。在經貿往來方面，二○二五年雙方進出口總額達一二九點九億元人民幣、同比增長百分之二十五點七。重慶願與英國進一步密切貿易投資往來、推動產業協同創新、深化人文交流互動，擴大雙方商品和服務貿易規模，加強人工智能、大數據、先進製造、數字創意、綠色低碳等領域合作，促進民心相通。

「我們注意到，重慶是中國中西部地區首個國家服務業擴大開放綜合試點城市。我們希望探索在此背景下新增的商業機會。例如，擴大特定行業的數據共享許可範圍、增加互認的專業資格」。英中貿易協會總裁白彼得說，面對當前全球經濟增長面臨的挑戰，對話、協作與開放始終是應對之道。期待與重慶在具有天然互補性的領域加快推進務實合作。