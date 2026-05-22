快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

刺激市場 上海收購523中古屋當社宅

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海市政府購入五百二十三間中古屋當作社會住宅。圖為居民在上海浦東新區房地產交易中心辦理相關業務。（中新社資料照）
上海市政府購入五百二十三間中古屋當作社會住宅。圖為居民在上海浦東新區房地產交易中心辦理相關業務。（中新社資料照）

上海自今年二月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅），目前已收購五二三間。專家指出，上海此舉有助於刺激中古屋市場流通，數據也顯示，上海中古屋成交量自三月以來有所上升。

第一財經報導，上海市住房保障和房屋管理局微信公眾號發布消息稱，從今年二月初至今，上海已收購五二三間中古屋用作保障性租賃住房試點工作。房源集中在徐匯、浦東、靜安三個區，聚焦七十平方公尺（約二十一坪）以下、總價人民幣四百萬元（新台幣一千八百五十萬元）以下的小戶型存量房。從地段、面積和價格來看，這些被收購房源多數屬於核心區域的「老破小」。

上海市房管局還表示，上海中古屋收購有望擴大至全部中心城區。今年第二季，試點範圍已擴大至黃浦、長寧、虹口、普陀、楊浦等多個中心城區。

報導指出，上海於今年二月二日啟動收購中古屋工作，採用「政府引導、國企實施、市場運作」的方式，優先鎖定交通方便、產業聚集、租賃需求旺盛的區域，聚焦小戶型房型。被收購房源經改造後，將統一納入保租房體系，租金預計將低於市場平均水準。

據文匯報報導，收購房款採用「房票」機制，將收購的中古屋房款折算成房票金額，房款資金進入監管帳戶。且該區房票「全市通用，一二手（新屋、中古屋）通用」，有效期為一年。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，上海收購中古屋用於保租房試點有三重價值，一是快速擴充中心城區保租房供給，完善租購並舉體系；二是破解居民置換難題，降低交易成本，實現居住改善；三是刺激中古屋市場流通，帶動新屋去化，促進房地產市場良性循環。

第一財經報導指出，自三月以來，上海中古屋成交量上升，根據安居客上海統計，截至本月十九日，上海五月中古屋成交量達到一點六萬間，年增百分之二十六。

上海

延伸閱讀

上海中古屋「收儲」將擴充至全部中心城區 試點三區已收購523套房源

京東第1季淨利潤失色 年減53% 持續推進買庫藏股

2名日本人受傷…上海日料店發生持刀傷人案 陸外交部回應了

香港修例調高豪宅交易印花稅 由原4.25%增至6.5%

相關新聞

AI效應 陸一人公司崛起…至2025年底衝上1,600萬家

得益AI發展，許多大陸年輕人開始尋求一人公司（One Person Company，簡稱OPC）創業，大陸各地官方紛紛推出政策助力，去年下旬以來，華東地區呈現OPC遍地開花榮景，為新時代依託AI技術誕生的單人創業模式。

融資又難又貴…一人公司最大痛點

近期網路有案例稱，一人OPC養多隻龍蝦，便可月入人民幣數十萬，甚至國外還有月入百萬的OPC傳奇。不過，就當前實際落地情況來看，這不切實際。融資難、融資貴仍是一人公司的普遍痛點。從社會治理角度看，未來OPC要怎麼徵稅都成問題。

一人公司…要養龍蝦 也要搞懂業務

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw帶來的養蝦潮成為一人公司（OPC）重要工具之一，而AI使用依然得根據領域知識，實際上這些OPC對於AI應用程度可能還有很大的發展空間。

刺激市場 上海收購523中古屋當社宅

上海自今年二月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅），目前已收購五二三間。專家指出，上海此舉有助於刺激中古屋市場流通，數據也顯示，上海中古屋成交量自三月以來有所上升。

西洽會重慶開幕 英擔任主賓國

第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（簡稱西洽會）二十一日在重慶開幕。英國擔任本屆西洽會主賓國，派出近年來訪問中國西部地區最大規模的英國商務代表團參會，並搭建六百餘平方米國家館、舉辦英國—中國（重慶）經貿合作對接會等經貿交流活動，推動現代產業對接與雙向投資提質升級。

上海中古屋 變身保租房

上海對二手房（中古屋）進行「收儲」用於保租房（類似台灣社會住宅）工作有新進展。目前在浦東、徐匯、靜安三區累計完成房源收購523套，試點將進一步擴充，覆蓋多個中心城區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。