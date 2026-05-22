刺激市場 上海收購523中古屋當社宅

上海自今年二月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅），目前已收購五二三間。專家指出，上海此舉有助於刺激中古屋市場流通，數據也顯示，上海中古屋成交量自三月以來有所上升。

第一財經報導，上海市住房保障和房屋管理局微信公眾號發布消息稱，從今年二月初至今，上海已收購五二三間中古屋用作保障性租賃住房試點工作。房源集中在徐匯、浦東、靜安三個區，聚焦七十平方公尺（約二十一坪）以下、總價人民幣四百萬元（新台幣一千八百五十萬元）以下的小戶型存量房。從地段、面積和價格來看，這些被收購房源多數屬於核心區域的「老破小」。

上海市房管局還表示，上海中古屋收購有望擴大至全部中心城區。今年第二季，試點範圍已擴大至黃浦、長寧、虹口、普陀、楊浦等多個中心城區。

報導指出，上海於今年二月二日啟動收購中古屋工作，採用「政府引導、國企實施、市場運作」的方式，優先鎖定交通方便、產業聚集、租賃需求旺盛的區域，聚焦小戶型房型。被收購房源經改造後，將統一納入保租房體系，租金預計將低於市場平均水準。

據文匯報報導，收購房款採用「房票」機制，將收購的中古屋房款折算成房票金額，房款資金進入監管帳戶。且該區房票「全市通用，一二手（新屋、中古屋）通用」，有效期為一年。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，上海收購中古屋用於保租房試點有三重價值，一是快速擴充中心城區保租房供給，完善租購並舉體系；二是破解居民置換難題，降低交易成本，實現居住改善；三是刺激中古屋市場流通，帶動新屋去化，促進房地產市場良性循環。

第一財經報導指出，自三月以來，上海中古屋成交量上升，根據安居客上海統計，截至本月十九日，上海五月中古屋成交量達到一點六萬間，年增百分之二十六。