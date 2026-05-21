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上海中古屋「收儲」將擴充至全部中心城區 試點三區已收購523套房源

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海對中古屋進行「收儲」用於保租房工作有新進展。目前在浦東、徐匯、靜安三區已累計完成房源收購523套，試點將進一步擴充，覆蓋多個中心城區。中新社
上海對中古屋進行「收儲」用於保租房工作有新進展。目前在浦東、徐匯、靜安三區已累計完成房源收購523套，試點將進一步擴充，覆蓋多個中心城區。中新社

上海對二手房（中古屋）進行「收儲」用於保租房工作有新進展。目前在浦東、徐匯、靜安三區已累計完成房源收購523套，試點將進一步擴充，覆蓋多個中心城區。

58安居客研究院院長張波表示，上海推進收購中古屋用於保租房的大背景，是國家盤活存量住宅、支持存量房源轉化為保障性租賃住房的政策導向。這些舉動透過試點進一步明確中古屋收購的區域差異性，同時在後續全市政策落地上有了更多可行性。

財聯社報導，其中，靜安區創新「住房收購置換」模式，於3月31日落地全市首例簽約，完成1套收購置換全流程閉環，首例房源位於寶山路街道。

徐匯區聚焦城市更新與濱江等核心板塊供需缺口，完成收購458套，透過「國企+房管部門雙重評估」定價確保公允，房票機制「全市通用、一二手通用」，大幅提升居民置換意願。

浦東新區聚焦內環內老舊社區，完成收購64套（含2套房票置換），陸家嘴集團等國企高效推進，打通「收舊換新」全鏈條，壓縮交易週期、降低業主成本，目前還在與200余組意向客戶深度對接。

張波指出，從具體情況來看，徐匯區推進速度最快、收儲體量最大。這其中主因，還是執行思路更為市場化，置換規則寬鬆、交易流程簡便，業主出手意願強，政策落地阻力小，加之徐匯今年以來房價穩定性高，市場預期更偏于樂觀，形成了規模性效應。

張波近一步分析，靜安區聲勢明顯，透過宣傳樹立典型，不以快速收儲為目標，偏向統籌整合優質房源，推進節奏較為平緩。

而浦東區域面積大，不同板塊的差異性也更明顯，尤其是部分板塊新房去化壓力大，試點政策更側重收舊換新聯動，拉動區域新房去化，因此整體收購的節奏雖然顯得較慢，但後續可能會持續發力。

據瞭解，在前述試點基礎上，上海形成可複製、可推廣的住房保障新樣本，今年第2季試點範圍進一步擴充，覆蓋黃浦、長寧、虹口、普陀、楊浦等多個中心城區。

對於上海中古屋收購擴充，業內人士認為有幾個思路值得關注，包括保持較高的政策靈活度，不會採取「一刀切」模式，因地制宜、分區施策是主要方向。

上海

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