美中科技戰兩岸產業合作面臨三重壓力 陸機構：高科技合作仍有機會

受到複雜地緣政治影響，兩岸在高端科技的合作一直是充滿挑戰且困難，中國電子信息行業聯合會副會長張旭明21日在第二屆海峽兩岸工業發展大會上表示，當前兩岸產業合作面臨包括技術移轉障礙、主要經濟體管制措施與兩岸產業競爭等三重壓力，但他們仍認為兩岸在高科技合作仍有空間與機會。

張旭明表示有三重壓力：一是受各種因素影響，台灣高端發展的技術向大陸轉移出現障礙，14奈米以下的基層設備的軟體等難以進入大陸市場，兩岸產業鏈被割裂；二是外部環境變化帶來的產業重構壓力。近幾年來，有關國家和地區推出針對性的出口管制措施，對全球半導體產業鏈生產過程產生影響；三是產業硬核重構帶來的短期波動，大陸在中高端製造領域加速突破，與台灣廠商產生競爭與合作的問題，部分台企對深度合作存在觀望，包括MCU、顯示驅動晶片等大陸產能，開始對台灣部分產品形成替代壓力。

不過，張旭明表示，也要看到兩岸合作的機遇：

其一，外部環境變化倒逼大陸自主創新，全面提升成熟製程產能，新型封裝、第三代半導體、國產GPU等領域進入爆發期。2025年國產半導體設備市場佔有率快速提升。包括中微、北方華創等企業在刻駛、薄膜沈積等領域取得突破，作為兩岸企業提供了全新的聯合研發與市場替代空間。台灣在精密製造、高端技術設備方面仍然有優勢，完全可以與大陸合作；

其二，全球產業鏈碎片化趨勢下，大陸作為全球最大電子信息產業市場和最完整製造基地的地位。2025年大陸半導體消費額佔全球比重仍保持32%以上，台灣產業如果脫離大陸將失去市場、成本與效益充分優勢；

其三，大會以大陸持續推動的兩個兩岸融合發展示範區建設，為過去僵局提供了機制化平台。只要兩岸相向同行，完全可以克服包括技術瓶頸。共同掌握產業，是深化兩岸產業合作的路徑差異。

張旭明也提出幾個建議：第一，兩岸業界共同推動恢復常態化交流，支持兩岸行業標準協會、企業家峰會等機制性平台，持續為產業合作創造穩定可預期的環境；第二，重構新型服務分工，打造兩岸產業供給。台灣發揮先進製程、高端設計、機密製造優勢，大陸依託超大市場、豐富應用場景、自主技術突破能力，重點在汽車電子、AI算力、新能源、工業互聯、低空經濟等領域聯合研發共建生態。具體而言，將過往台灣研發到大陸製造模式轉向兩岸聯合研發、共同定義標準、共享全球市場的升級；第三，推動兩岸高校科研院所合作；第四，拓展新興領域合作空間；第五，推動兩岸產業協作組織共同開展，兩岸企業應該抱團出海，共創海外產業園區，以東南亞、中東、南美重點區域，共享海外渠道，共同應對貿易壁壘與地緣政治風險，避免同質化競爭；第六，持續落實台企台胞同等待遇，優化營商環境等。