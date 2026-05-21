盼攜手台企出海 第二屆海峽兩岸工業發展大會發布兩岸工業合作倡議

第二屆海峽兩岸工業發展大會21日於福州市舉行，會上大陸十大工業團體共同發布《加強海峽兩岸工業合作的倡議》，圍繞技術創新、綠色低碳、數智賦能、開拓海外市場和發揮行業協會作用等五個方面。

第二屆海峽兩岸工業發展大會由中國工業經濟聯合會和台灣工業總會聯合主辦。

台灣工業總會副理事長、敏實控股集團董事會主席秦榮華會上致詞表示，工總約有七萬家企業在大陸投資，去年因為AI浪潮，導致台灣企業營收增長提升，但其實增長中，大陸是很重要的關鍵，利潤貢獻度超五成由大陸市場貢獻；此外，儘管過去幾年有企業遷移到東南亞生產，但設備、技術、半成品、原材料跟大陸密切，比如台達電、友達在這一輪增長中，依靠大陸工業基礎、供應鏈完成。

秦榮華表示，許多台企有想法、意願參加活動，他設下目標，希望未來能帶領至少十家兆級企業參與。期間，工總也向大會發出賀卡，表示未來會持續推進兩岸共同合作發展。

依據會上發布內容，大陸十大工業行業聯合會（協會）方面表示，一致認為在當前全球經濟增長趨緩、關稅上調與貿易政策充滿不確定性、產業鏈供應鏈深度重構、市場競爭激烈的背景下，海峽兩岸工業界應秉持「優勢互補、互利共贏、攜手發展」的理念，積極推動對話與交流，促進兩岸產業鏈供應鏈共同發展。

倡議包括鼓勵海峽兩岸工業企業開展技術攻關和技術協作、促進海峽兩岸行業資源高效對接、積極推動海峽兩岸工業企業數智化轉型、支持海峽兩岸工業企業攜手走向海外、在第三方市場聯合推進風電、太陽能光電、儲能、綠色材料、機械製造等項目、支持海峽兩岸工業行業組織攜手建立常態化溝通機制等。