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大陸4月青年失業率16.3% 自高點下降

中央社／ 上海21日電

中國國家統計局數據顯示，4月份16至24歲青年失業率16.3%，較上個月高點下降。但25至29歲及30至59歲勞動力失業率則是2023年12月統計口徑調整以來次高，就業市場仍承壓。

中國國家統計局20日發布4月份分年齡組失業率數據，不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.3%，較3月下降0.6個百分點；25至29歲勞動力失業率為7.4%，較3月下降0.3個百分點；30至59歲勞動力失業率為4.2%，較3月下降0.1個百分點。

陸媒財新報導，調查失業率的統計口徑自2023年12月起有所調整，今年3月，25至29歲以及30至59歲勞動力失業率均升至新統計口徑以來的高峰。4月雖都有所下降，仍維持在次高，也顯著高於去年同期。這表明勞動力主體失業率偏高，就業市場承壓。

報導指出，16至24歲青年失業率4月改善較為明顯，下降至16.3%，但高於去年同期0.5個百分點，且仍顯著高於其他年齡段失業率。從季節走勢看，青年失業率通常在畢業季7月至8月進一步走高，後續仍有抬升壓力。

此外，4月全國城鎮調查失業率降至5.2%，略高於上年同期；31個大城市調查失業率也較3月下降，與總體失業率持平於5.2%。

報導指出，整體而言，4月全國城鎮調查失業率及各年齡段失業率均較上個月改善，與投資、消費、工業生產、房地產等多項指標的回落態勢呈現一定背離。

據中國國家統計局18日公布，中國4月全國規模以上工業增加值年增4.1%，是自2023年7月以來最低，也低於今年3月的年增5.7%。4月社會消費品零售額僅年增0.2%，是自2022年12月以來最低。

失業率 青年

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