陸商務部：中美同意將農產品納入對等降稅框架

大陸商務部表示，中美雙方應為雙向農產品貿易創造有利條件，推動恢復並不斷拓展農產品領域的貿易合作。

據界面新聞，大陸商務部今日（21日）回答有關採購美國農產品的問題時表示，農產品貿易是中美經貿合作的重要組成部分。經過近期的經貿磋商，中美雙方就推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成了一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入對等降稅框架安排，同時還設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標。雙方應為雙向農產品貿易創造有利條件，推動恢復並不斷拓展農產品領域的貿易合作。

大陸商務部稱，中美農產品貿易是雙邊經貿合作的重要組成部分，也是供需互補的共贏合作。中國是全球最重要的農產品市場，進口美國農產品可以彌補國內市場結構性供需缺口，豐富老百姓的餐桌，中國龐大消費市場也為美國農民帶來了穩定的經濟收入。同時，中國乳製品、水產品、蔬菜、水果等特色農產品在美國市場也有較大潛在需求。

川習會後，美國白宮17日公布，中國承諾於今年至2028年，至少購買170億美元的美國農產品。