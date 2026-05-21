台股旺…科技傳產兩樣情 台商籲兩岸合作「 經濟能更好、更均衡」

大陸全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥21日在2026年兩岸融合發展（福州）大會上表示，台股上四萬點，但台灣經濟失衡，資通訊業成長，但傳產低迷，他呼籲兩岸放開合作，台灣經濟表現可以比現在更好、更均衡。

目前台股已經衝破4萬點，去年跟今年第1季經濟增長數據也很出色，兩岸的經濟似乎處於不同的熱度，面對台灣經濟現況，兩岸經濟能如何合作，韓螢煥受訪指出，台灣經濟好，多只是在資通信方向，完全是靠晶片，實際上是台積電支撐起來的。傳產，特別中南部工具機產業基本上哀鴻一片，台灣經濟呈現兩極化發展。從這方面來看，大陸有廣大市場可以容納台灣傳產。

然而，韓螢煥表示，台灣傳產到大陸也受到一些影響，大陸現在開放台灣很多食品進入，一般來說，台灣業界需向台灣食藥署提報食品安全認證通過後，然後再到廈門海關，大陸海關註冊，但有業者透露，這程序遇到些阻礙，不順暢。「實際上，中國大陸市場這麼大，台灣就那麼幾家企業，全部產品放到中國大陸來都沒有問題。」他強調，兩岸只要融合、放開大家合作，實際上台灣經濟發展表現可以比現在更好，而且更均衡。

談及外界關注的大陸企業「內捲」問題，韓螢煥說，「捲」實際上就是一種競爭，同時促進進步。不捲可能大家覺得市場很好做，但捲了以後，實際上督促業者必須比別人更用心，更努力。所以大陸現在推出很多對台政策，鼓勵台資企業到陸投資。「實際上它一方面也扶持你，一方面也引導你，希望台商第一個要面對現實，要面對競爭，同時你還得提高自己的研發創新管理」。

韓螢煥表示，他用36年在大陸經商經歷深刻體會到，新質生產力就是用現代信息化、網絡化、自動化的新方式重塑傳統製造業，達到環保、節能、安全、提高品質。他說每年拿出銷售額的5%投入研發新設備、新工藝、新產能必須源源不斷的落地。他預告自己公司的新項目投資人民幣15億元，佔地32萬平方公尺的重型廠房，即將在今年6月正式投入投產，專攻高端機床機械製造裝備，目標很明確，到2028年產值達到人民幣20億，預計到2030年左右將衝刺人民幣30個億。

2026年兩岸融合發展（福州）大會為第28屆海峽兩岸經貿交易會系列活動，由中國人民大學主辦、中國人民大學福州研究院（福州市人民大學研培中心）承辦。