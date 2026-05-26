從地獄開局華麗翻身！陸「手機玻璃女王」成川習會上唯一女企業家

北京川習會晚宴上唯一中國女企業家，成為鎂光燈焦點，她就是坐在蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克中間的藍思科技創辦人周群飛。從月薪160元人民幣（約新台幣745元）的打工妹，歷經11次創業失敗、差點跳軌輕生，到身家1350億人民幣（約新台幣6290億元）的「手機玻璃女王」，她憑藉狠勁與韌性的奮鬥故事，成為女力崛起的典範之一。

今年56歲的她憑什麼成為川習會晚宴座上賓？網絡上有人開玩笑說，藍思科技的英文名「Lens」，聽起來就像「難死」。對周群飛而言，這兩個字簡直是她大半輩子的真實寫照：創業路真的「難死」了。

1970年，她出生在湖南一個非常貧困的偏遠山村。5歲時，母親因病去世；父親在一場意外中，雙眼失明、手指炸斷，一家人住在「屋外下大雨、屋內下小雨」的茅草屋，靠編竹筐、種稻維生。周群飛放學後的第一件事，就是砍柴做飯、餵豬餵雞，幫父親拉車。真正體會到「窮人家的孩子早當家」。

她接受央視《面對面》節目專訪回憶說：「最深刻的就是吃完這頓飯，不知道下一頓飯的米在哪裡？」盲眼父親只能帶著孩子們四處找吃的，貧困的陰影始終如影隨形。

15歲那一年，家裡實在付不出學費，周群飛決定輟學，央求返鄉探親的表舅帶她到深圳打工。但沒有文憑、沒有資源，最後到一間手錶玻璃廠工作，月薪160元人民幣（折合現在約新台幣745元）。

沒有一技之長，一輩子只能當一顆螺絲釘

為擺脫每天12小時的流水線生活，當同齡女孩領到薪水就去買衣服、談戀愛時，她到深圳大學上培訓班，陸續考取會計從業資格證（基層記帳員）、電腦操作打字證，甚至拿到當時錄取率僅一成、負責進出口業務的「報關員」資格證。

連考駕照，她都不選一般轎車，偏偏要挑戰高難度的大貨車。周群飛回憶說：「我就是喜歡做跟別人不一樣的事情。」「我當時就覺得，如果沒有一技之長，一輩子都只能在流水線上，當一顆螺絲釘。」

三個月後，她覺得作業員學不到東西了，果斷辭職。老闆被她的衝勁感動，建議去突破沒人會做的工藝。沒有師傅也沒有教材，她靠一本工友從北大圖書館借來的《精工印刷》，把老闆擬撤資的廠做成全公司效益最好的一家。

1993年，人紅是非多，老闆的親戚聯合排擠她，23歲的周群飛就帶著哥哥、姐姐和堂姐妹七個人，湊了2萬元港幣，在工廠旁租屋創業。白天是車間、晚上變成臥室，常常工作到凌晨2、3點。

即便如此勤奮，命運之神並沒有眷顧她。從1993年〜2003年的10年間，周群飛共經歷11次創業失敗。她做過手錶玻璃、搞過絲網印刷，不是被合伙人出賣，就是遇到景氣崩盤。最慘的時候，連員工薪水都發不出來，不得不賣掉房子。

豈知，過去所累積的專業技能，竟成「逆轉人生」的關鍵。2003年，她在朋友介紹下，拿到當時中國手機與家電巨頭TCL的大單，讓藍思從傳統的手錶玻璃業，跨入如日中天的智慧型手機玻璃市場。

只要我還有一口氣，這局棋就還沒有輸

為達到「手機落地玻璃摔不碎」的要求，她突破「離子交換法」技術障礙，擊敗日本供應商，成為全球第一個通過「跌落測試」的廠商，拿下摩托羅拉訂單，擠進國際視野。

但同行卻開始惡意加價搶設備、搶原材料，甚至聯合供應商斷貨。她到香港找日本客戶救急被拒後，站在紅磡火車站一度想往下跳，「那是我這輩子唯一動了輕生的念頭。」周群飛在公開演講中，罕見地對年輕人吐露心聲：「就在那一秒，我接到女兒的電話。聽到她的聲音，我突然清醒了。如果我死了，我的父親、我的孩子怎麼辦？只要我還有一口氣，這局棋我就還沒有輸。」

她轉身離開月台，回到工廠後，連夜向美國摩托羅拉總部發出一封震驚業界、代號為「LS119（藍思求救）」的郵件。周群飛在信中沒有哭訴，而是冷靜揭發同行企圖壟斷市場的計畫，並提出大膽的替代方案：只要摩托羅拉願意出面協調瑞士原料商供貨，藍思願承擔所有產線調整的風險與成本。

當時，唯有藍思掌握獨家的玻璃防爆專利，摩托羅拉意識到，如果藍思倒了，即將上市的旗艦手機也完了。總部不僅出面幫她擺脫原材料封鎖，更破天荒預付巨額貨款給藍思周轉。

這場驚心動魄的商戰，讓藍思徹底反敗為勝，全球手機業從此記住「藍思科技」這家公司的名號。

周群飛通過第一代iPhone的嚴苛考驗

2006年，周群飛迎來「千載難逢」的契機，蘋果正在祕密研發一款將改變人類生活方式的產品──第一代iPhone，當時的手機螢幕普遍使用有機玻璃（塑料），很容易刮傷，時任蘋果執行長的賈伯斯提出瘋狂想法：iPhone要使用真正的玻璃螢幕，既要具備極高的抗摔、防刮能力，厚度還要薄如蟬翼。

蘋果找遍全球頂級的玻璃大廠，都沒有人敢接單子。以當時的技術條件來看，將玻璃做成手機面板的良率太低了，誰接誰賠錢。

蘋果最後打通了周群飛的手機。「別人不敢接，我接。」周群飛展現湖南人「硬氣、不服輸」的性格。她跟技術團隊關在實驗室裡三天三夜不睡覺。沒有現成設備，就自己改裝研磨機；沒有合適的參數，就一次次進行拋光與化學鋼化試驗。

最後，藍思成功突破熱彎玻璃技術，達到蘋果近乎苛求的品質標準。當2007年第一代iPhone震驚全球時，那塊晶瑩剔透、流暢滑動的玻璃螢幕，就是出自周群飛之手。從此，藍思科技聲名大噪，成為蘋果全球供應鏈中，不可或缺的伙伴。

藍思在國際科技界的地位有多重要？《紐約時報》曾以首版大篇幅報導周群飛，文中給予高度評價：「她是全球科技業中白手起家的女性首富。在一個幾乎由男性主導的中國科技業地盤上，周群飛建立了一個國際性的製造帝國。」

當2015年藍思科技於深圳上市時，她以約500億人民幣身家，成為中國女首富。在接受央視財經節目《經濟半小時》主持人詢問：經歷11次失敗、甚至差點跳軌，怎麼熬過來的？周群飛眼神堅定地說，在我的字典裡面，沒有「做不到」三個字，只有「付出多少努力」。再難的事情，只要你還有一口氣，它就打不死你。

藍思、立訊、歌爾並列蘋果供應鏈三巨頭

她與庫克交情深厚，在科技圈廣為流傳。庫克曾多次造訪藍思位於長沙的工廠，甚至在參訪結束後，於社交帳號上，大讚其工藝：「藍思科技是一家世界級工廠。在這裡，高科技的自動化與工匠精神完美結合。謝謝周群飛女士和她的團隊，正是你們的精湛工藝，實現了iPhone的設計。」

不只智慧型手機，當特斯拉進軍上海建立超級工廠，全面推動Model3與ModelY，在尋找智慧駕駛艙與車載大螢幕玻璃的供應商時，第一時間想到的就是藍思科技。

在特斯拉官方的供應商名錄中，藍思憑藉技術壁壘與交付效率，多次蟬聯特斯拉頒發的「傑出合作伙伴獎」（Excellent Partner）。彭博社等財經媒體在分析電動車供應鏈時也指出，藍思成功將手機玻璃的製造優勢複製到新能源汽車的賽道，成為跨國巨頭們在布局未來時，最重要的供應商。

現在，藍思已與立訊精密、歌爾並稱「蘋果供應鏈三巨頭」，生產全球智慧手機一半以上的螢幕。2025年，周群飛更加碼投資人工智慧、AI伺服器、商業航太領域。

2026年4月19日，在北京亦莊舉辦的「2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽」，榮耀（Honor）自研的「閃電」人形機器人成功奪取冠軍。這台機器人的「鋼鐵骨骼」，正是由藍思科技獨家打造。

這件事意義非凡，過去藍思以供應蘋果iPhone螢幕玻璃聞名，在這台冠軍機器人身上，藍思負責的不是玻璃，而是「132款核心金屬結構件」，這些組件覆蓋機器人的頭部、手臂、髖部與腿部等關鍵運動單元。

出身和開局，並不能決定一個人的終點

根據藍思的財報顯示，已能量產交付機器人關節模組、靈巧手。訂單不只來自特斯拉，還高度參與智元機器人「靈犀X1」的生產組裝。「手機玻璃女王」蛻變成「機器人背後的女人」。

根據2026「胡潤全球富豪榜」顯示，周群飛身家約1350億元人民幣（約新台幣6290億元），目前是中國第三大的女富豪。

綜上所述，周群飛能成為川習會晚宴的座上賓，並與庫克、馬斯克同桌，就不足為奇了。她用大半輩子的汗水與淚水證明：出身和開局，並不能決定一個人的終點。

即便成為中國最富有的女人之一，周群飛仍比多數人拚命，凌晨12點下班是常態。而她位於五樓的辦公室旁就是臥室、廚房，常年都睡在辦公室。當鳳凰衛視主持人問她：如果重來一次，會希望過什麼樣的人生？她表示：「如果性格不改，我還是會走這條路。我有點不服輸，另外一個就是不安於現狀。」

很多職業婦女就像「工作與家庭兩頭燒」的蠟燭，偶而也會面臨挫折，甚至覺得眼前的關卡「難死」了，想想周群飛說過的話：只要你還有一口氣，這局棋你就還沒有輸。或許轉個身，堅持下去，也能在充滿挑戰的時局裡，琢磨出一片屬於自己的「晶瑩剔透」舞台。

（本文出自2026.05.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）