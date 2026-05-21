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日經濟產業部長21至23日訪中 出席APEC貿易部長會議
日本經濟產業大臣赤澤亮正今天起至23日訪問中國，將出席在中國江蘇省蘇州市舉行的2026年APEC貿易部長會議。
2026年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議將於22至23日在蘇州市舉行。據共同社中文網，日本政府20日宣布，赤澤亮正將於21至23日訪問中國，出席這次會議。
中國是今年APEC的主辦國。據報導，這次貿易部長會議將討論投資與供應鏈的強化以及功能停滯的世界貿易組織（WTO）改革，並預計針對人工智慧（AI）等領域展開磋商。
日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說法後，中日關係跌入谷底。外電稱，赤澤亮正這次是否會在會議期間與中國官員會面，受到外界密切關注。
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