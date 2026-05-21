快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

陸公布礦產資源法實施條例 涉「戰略性礦產資源」違法從重處罰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（微博照片）
中國大陸是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（微博照片）

大陸總理李強日前簽署國務院令，公布《礦產資源法實施條例》，自6月15日起施行。該條例將進一步完善礦產資源儲備和應急制度，加強對礦產資源的管控。並提到「明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。」

川習會後，美國白宮17日公布會後事實清單指出，大陸將回應稀土與關鍵礦物供應短缺關切，並承諾未來3年每年採購至少170億美元美國農產品。白宮並首次點名關鍵礦物「銦」，稱其為半導體與光通訊重要材料。

據新華社20日報導，上述《條例》旨在保障修訂後的礦產資源法有效實施，促進礦產資源合理開發利用，加強礦產資源和生態環境保護，推動礦業高質量發展，保障礦產資源安全。《條例》共8章79條，主要規定了以下內容。

一是進一步完善礦業權制度。對礦業權的設立、出讓、續期、轉讓等作出具體規定；

二是細化礦產資源勘查、開採相關制度。規定建立健全基礎性地質調查技術標準和規範體系，明確申請勘查許可證、採礦許可證的程序，強化礦業用地保障，促進礦產資源綜合利用，明確礦產資源儲量報告的法定效力；

三是細化礦區生態修復相關制度。明確採礦權人是礦區生態修復的責任人，細化礦區生態修復方案應當明確的內容，規定了礦區生態修復的完成時限和驗收程序；

四是進一步完善礦產資源儲備和應急制度。明確構建戰略性礦產資源儲備體系應當遵循的原則，對戰略性礦產資源產品儲備、產能儲備和產地儲備相關制度作進一步細化，完善礦產資源應急處置措施；

五是進一步完善監督管理制度。細化礦產資源開發利用水平評估制度，對從事礦產資源勘查的單位實行備案和分級分類監管，明確礦業權人之間爭議的解決機制。完善法律責任，明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。

國務院 李強 稀土

延伸閱讀

美國公布川習會後事實清單 白宮：陸將回應稀土關切

大陸東北發現較好開採的新稀土礦 或改寫「南重北輕」格局

白宮事實清單 美中建立「戰略穩定關係」

資源循環雙法 初審通過

相關新聞

陸公布礦產資源法實施條例 涉「戰略性礦產資源」違法從重處罰

大陸總理李強日前簽署國務院令，公布《礦產資源法實施條例》，自6月15日起施行。該條例將進一步完善礦產資源儲備和應急制度，加強對礦產資源的管控。並提到「明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。」

招聘專職…特斯拉FSD 加速進入大陸市場？

特斯拉中國近期釋出與智能駕駛測試相關招聘職缺，涵蓋智駕測試技師、工程師及場地測試專員等職務，工作地點分布北京、上海、深圳、廣州、武漢等九個城市，約九十個核心研發職務同步開出，相關消息引發外界對其完全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱ＦＳＤ）加速落地大陸市場的關注與猜測。

陸商務部解讀磋商成果 中美對等降稅300億美元

大陸商務部昨（20）日發布對中美經貿磋商初步成果解讀，指出雙方原則同意在貿易委員會項下討論同等規模產品對等降稅安排，規模各為300億美元或更多；針對稀土，中方將依法依規實施出口管制，並審核民用申請。中方也將按商業化原則，引進200架波音飛機。

大陸政府支出6個月來最大幅度縮減 或增加基建支出提振成長

中國大陸4月的政府支出創6個月來最快速度縮減，這一舉措導致經濟活動全面出現意外放緩。未來，中國可能加大基礎建設支出，以支撐經濟增長。

先前急招智駕測試人員...特斯拉公布監督版FSD公布在大陸可用

特斯拉（Tesla）官方21日在社交平台X發布最新部署動態，宣布監督版FSD（Full Self-Driving，全自動輔助駕駛）將支持在中國大陸使用。

ESG峰會 聚焦實務落地

「ＥＳＧ高質量發展與未來競爭力」峰會暨第三屆優秀ＥＳＧ企業表彰大會日前於深圳舉辦。本屆峰會匯聚來自台灣、粵港澳大灣區的企業家、產學研專家與各行業機構，共同聚焦「ＥＳＧ實務落地」核心主題，透過「實戰案例」與「創新測評工具」，推動大灣區ＥＳＧ理念轉化為實際行動，助力企業構建可持續競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。