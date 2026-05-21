ESG峰會 聚焦實務落地

「ＥＳＧ高質量發展與未來競爭力」峰會暨第三屆優秀ＥＳＧ企業表彰大會日前於深圳舉辦。本屆峰會匯聚來自台灣、粵港澳大灣區的企業家、產學研專家與各行業機構，共同聚焦「ＥＳＧ實務落地」核心主題，透過「實戰案例」與「創新測評工具」，推動大灣區ＥＳＧ理念轉化為實際行動，助力企業構建可持續競爭力。

大會發起人兼第三屆籌委會主席、香港普卓顧問集團首席顧問黃柏基表示，粵港澳大灣區是大陸ＥＳＧ發展先行區域，目前企業認知度大幅提升，越來越多中小企業主動參與，ＥＳＧ實踐正從大型企業主導走向多元主體覆蓋。他指出，「ＥＳＧ並非單純成本投入，而是企業參與全球競爭、實現出海發展的核心能力，等到政策與市場強制要求時再佈局，將直接錯失發展先機。」

華青媒執行長郭柏君以台灣實戰經驗為例，她表示台灣企業在供應鏈碳管理與ＥＳＧ人才培訓上擁有十年以上經驗，做法務實、成本可控。她指出，「大灣區市場大、政策強，最缺的是可執行的細膩度。」同時，華青媒嘗試台灣的落地方法轉化為商業語言，讓企業看見「ＥＳＧ是省錢、接大單、留人才的捷徑」，並對兩岸ＥＳＧ實務交流的前景表示樂觀。

本次峰會亮點為「ＥＳＧ壓力測試分享會」。專家團隊以「企業醫生」模式開展現場突擊核查製造、服務、教育、餐飲四大領域，結果直觀可落地。樂百氏、信興富財酒店、張煊昌幼稚園等企業分享了實踐成果。在產學研圓桌論壇上，專家團圍繞ＥＳＧ落地與可持續發展展開對話，幫助企業破除「只投入不收益」的認知誤區。

「論壇兩大關鍵詞是數位轉型與新型教育。ＥＳＧ將成為人才競爭力與企業核心壁壘。」在東莞辦學的台資企業——小牛津教育集團董事李元坤表示，集團從基礎教育端切入，東莞學生利用回收物料進行二次創作，開展公益與碳匯專案，並且透過平台追蹤馬達加斯加的植樹固碳數據，將環保行動與ＥＳＧ、SDGs緊密結合，培育下一代的ＥＳＧ人才。

主題演講由香港品牌李錦記、深圳漢元航空、奧比斯澳門（Orbis Macau）代表，分別從不同行業分享ＥＳＧ實踐經驗與發展展望。本屆峰會共有超過八十家企業參評，二十八家榮獲六大範疇表彰，展現了大灣區的ＥＳＧ實際成果。

大會發起人黃柏基表示，未來將全面推廣「原創測評服務」，幫助企業精準自查、補齊短板；以ＡＩ數位化技術賦能ＥＳＧ落地，為上市公司提供「合規ＥＳＧ報告編制」支持，推動資訊披露更加規範。