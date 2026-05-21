中俄「睦鄰友好條約」展延 普丁邀習近平明年訪俄

在美國總統川普後，俄國總統普丁19日抵達北京訪問，並於昨（20）日與大陸國家主席習近平舉行會談。雙方簽署42項合作文件，一致同意「中俄睦鄰友好合作條約」繼續展延，該條約締結於25年前。普丁還邀請習近平明年訪問俄羅斯。

綜合新華社消息，習近平表示，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平強調，大陸支持「中俄睦鄰友好合作條約」繼續延期，將同俄方堅定推進「背靠背」戰略協作。雙方要加強對全方位合作的統籌設計，推動經貿投資、能源資源、交通運輸、科技創新等務實合作提質升級。

俄羅斯衛星通訊社報導，正式會談時長為近三小時。普丁在會上引用中國成語「一日不見，如隔三秋」，形容他與「親愛的朋友」習近平的關係。

普丁表示，俄中關係是當今國家和人民之間應如何建立關係的典範，他和習近平討論了兩國在所有關鍵領域的合作問題。兩國正在協調將貿易貨幣轉換為盧布和人民幣的方式，俄羅斯已做好準備繼續確保對大陸能源供應不間斷。

雙方簽署42項合作文件，包含「關於進一步加強全面夥伴關係和戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明」及「關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明」。在第一份聯合聲明中，俄方重申「恪守一個中國原則」，共同應對各種挑戰。

普丁昨還會見大陸總理李強，李強提到願與俄方深化貿易投資、能源、農業、互聯互通等合作。路透報導，克宮表示已與大陸就「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目達成總體共識，細節仍需協商。雙方將延長對方公民免簽政策至明年底。