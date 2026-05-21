陸商務部解讀磋商成果 中美對等降稅300億美元

大陸商務部昨（20）日發布對中美經貿磋商初步成果解讀，指出雙方原則同意在貿易委員會項下討論同等規模產品對等降稅安排，規模各為300億美元或更多；針對稀土，中方將依法依規實施出口管制，並審核民用申請。中方也將按商業化原則，引進200架波音飛機。

大陸商務部發布內容涵蓋美中關稅、擴大農產品採購、稀土出口管制、飛機貿易和美牛等議題。針對關稅問題，雙方原則同意在貿易委員會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多，對商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。

美國財政部長貝森特近日表示：「我們會先訂一個數字。我認為第一個數字大概會是300億對300億（美元），然後雙方再逐步擴大規模。」他並補充，美國農產品銷售不會列入這項總額。

貝森特並指，中國可能降低對美國能源產品、醫療設備與醫材的關稅；美方則可能調降部分未來不太可能回到美國生產的中國消費品關稅，例如煙火或萬聖節服裝。

中美雙方也同意成立政府間貿易委員會和投資委員會，兩個委員會成立後，將為雙方務實討論貿易和投資領域彼此關切提供平台，有利於雙方交流政策、拓展合作、管控分歧，推動雙方經貿磋商由「危機式應對」轉向「機制化管理」。

針對稀土議題，中美進行充分溝通交流，中方依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。有關美牛企業，中方按照有關法規，恢復符合要求的美輸中牛肉企業註冊、解除美國部分符合要求州的高致病性禽流感疫情限制等。另外，中方根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進200架波音飛機。同時，美方將為中方提供充足的發動機、零部件供應保障。

此外，貝森特表示，美中官員很可能在未來四至八周內，開始就人工智慧（AI）防護機制展開磋商。他指出，這項合作目的是防止Anthropic的「Mythos」或中國DeepSeek等強大AI模型與工具，落入非國家行為者手中。