香港修例調高豪宅交易印花稅 由原4.25%增至6.5%

香港立法會三讀通過印花稅修訂條例草案，修訂主要影響豪宅，一億港元或以上住宅物業印花稅上調至6.5%，意味著購入價一億港元的豪宅，要向香港政府交印花稅六百五十萬港元。

港府提出上調印花稅，出自26/27年財政預算案中的建議措施，由二月二十六日起生效，一億港元或以上住宅物業印花稅，由原4.25%增加至6.5%，香港政府估計。每年可因之增加約十億港元稅收。

代表地產及建造界的立法會議員黃浩明稱，不支持加印花稅，他質疑修例會否向市場發放錯誤訊息，令業界及市民誤會，是不是每當樓市稍為好轉，港府就會加入各類影響市場發展的措施。業界擔心變成富者多付，甚至中產多付，而政府積極吸納海外資金來港，今次上調印花稅，或者會影響相關高端人才、企業以及家族辦公室來港的意欲。

有立法會議員關注，調高印花稅會否影響舊區重建，立法會議員陳宗彝說，發展商收購舊樓重建的時候，往往不是一買一賣這麼簡單，而是涉及多個業權，不同時段完成收購，會形成相關條例草案裡面提的一系列交易現象，而這個總額可能超過一億元，從而增加收購成本。

港府財經事務及庫務局局長許正宇說，今次修例受影響的住宅交易，只佔0.3%，數量相當有限，而同一時間，招才引智工作的基礎不單只在稅項，還有其他各方面香港的綜合優勢。聽到多位議員關注，港府已經聯同發展局與業界以及相關議員展開溝通，共同探索日後如何鼓勵以及推動重建項目，在這方面提供便利。

通過修訂的條例將在五月二十九日刊憲。就二月二十六日至五月二十八日簽立文書的交易，稅務局會向有關律師發信，要求買家或賣家在六月二十九日或之前繳付新舊印花稅的差額。如未在期限內繳付差額，稅務局會向他們徵收最高可達差額十倍的逾期加蓋印花罰款，並可透過民事訴訟追討欠繳的印花稅。

香港政府對修例三讀通過表示歡迎，政府發言人稱，措施秉持「能者多付」原則，預計每年為政府增加約10億元收入，只有約0.3%最高價的住宅物業交易受影響。