大陸4月經濟數據弱 瑞銀專家：Q1開門紅後政策轉向

中國4月規模以上工業增加值、社會消費品零售額等主要經濟數據轉弱。瑞銀專家今天表示，中國第1季經濟數據取得「開門紅」後，政策重心轉移，使4月數據普遍回落，並期待政策較快再調整。

第29屆瑞銀亞洲投資論壇（AIC）將於25日起在香港舉行，瑞銀今天舉辦線上媒體分享會，討論中國宏觀經濟展望。

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇首先提到「川習會」，並指「我給它的定性，是中美最近這段時間關係穩定的延續」，這次川習會經常提到「未來3年」，潛在意思即在美國總統川普任期內，都希望保持這樣的穩定關係。

他指出，這在全球面臨冷戰、熱戰陰影，及貿易戰的情況下，這次會談延續穩定，對企業海外經營的不確定性是一種緩解。

其次，宋宇討論到今年中國第1季經濟數據優於預期，不過4月份各項經濟數據突然降溫，包括消費零售下降、投資下降，屬於較為全面的階段性回落。

宋宇分析，過去幾年中國經濟經常呈現一定程度的短期週期波動，背後機制往往是前一年第4季的政策加大力度，以保當年的經濟任務達標，實際結果既影響當季，也影響下一季。

他指出，再加上第1季為求「開門紅」，增強全年經濟目標達成信心，因此年初政策通常偏向較強的支撐力道，「把油給得特別足」。再加上今年第1季出口表現強勁，又是5年規劃的開局之年，投資也較為活躍。

宋宇說，不過在「開門紅」後往往出現隱性調整，政策注意力轉移至防控風險、債務風險等，或是環保政策執行，如果短期調整得較快就可能造成波動。

宋宇說，往年同期經常出現3月強4月弱，但今年4月數據普遍弱到「沒什麼好討論的」，期待後續政策會較快地再度調整，以達成5年規劃開局目標。

據中國國家統計局18日公布，中國4月全國規模以上工業增加值年增4.1%，是自2023年7月以來最低，也低於今年3月的年增5.7%。4月社會消費品零售額僅年增0.2%，是自2022年12月以來最低。

此外，會上媒體關心，中國房地產對經濟的負面影響是否接近尾聲？宋宇表示，出清過程仍「沒有結束」，他強調，房地產最近的調整，「一不是自身的，二也不是偶然，而是政策調整的結果」。

他指出，今年初「求是」發文為房地產定調後，中國財政部門、央行與北京、上海等地方陸續推出政策。他以「上小菜」形容當前政策節奏，認為單一政策力道有限，難以立即扭轉市場預期。但透過持續且漸進式的政策累積，有助逐步提升政策可信度，也使需求出現正常化傾向，有助於出現良性循環。

宋宇認為，房地產對中國宏觀經濟的拖累作用可預期正在減少，但房地產與宏觀經濟的關係是互相影響的。「宏觀經濟如果一直好的話，這些年如果增長一直都很強，然後各方面都很好，房地產會是這個樣子嗎？」。他說，這背後還包括很多影響因素，也包括政策，「我們這個經濟體還是一個政策主導」。