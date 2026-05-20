瑞銀看好大陸清潔能源產業 可成為海外布局代表

展望中國經濟發展前景，瑞銀今天表示，中國企業拓展海外市場將是未來5至10年的重要投資主題，尤其在地緣政治引發全球能源危機的背景下，清潔能源產業鏈有望成為未來中國企業「出海」行業代表。

第29屆瑞銀亞洲投資論壇（AIC）將於25日起在香港舉行，瑞銀今天舉辦線上媒體分享會，討論中國宏觀經濟展望。

瑞銀證券研究部主管徐賓說，中國第1季宏觀經濟「表現亮眼」，且近期「川習會」為市場帶來了新的積極預期，尤其是雙方皆表示要構建「中美建設性戰略穩定關係」，以及貿易談判取得總體平衡、積極的成果，未來發展值得期待。

股市方面，他指出，中國A股3月以來在中東風險演化中展現出韌性，並在4月份的AI浪潮下迎來上漲行情，成交量呈放大趨勢，市場情緒偏向樂觀，主要指數創10年來新高。有鑑於此，瑞銀策略團隊調高今年對A股的獲利預期，從8%上調至11%。

徐賓表示，瑞銀看好的3大中國市場方向，首先是創新與高科技產業，尤其是人工智慧；其次為反內捲趨勢下的結構性機會；以及中國企業的全球化布局。

徐賓說，尤其中國企業「出海」在未來5到10年是投資主題之一。他們預測，到2030年，非金融類的A股公司的海外收入貢獻比重有望達到25%。

此外，徐賓指出，海外業務對毛利潤的貢獻也持續提升，例如醫藥產品的毛利率，從2024年的45%提升到了2025年的51%。和中國國內業務對比，像醫藥、機械、電氣裝置、科技、硬體、汽車等行業，2025年的海外毛利率明顯高於中國國內。

徐賓也展望中國企業「出海」的行業代表，他點名能源與汽車產業鏈相關的公司「對於出海更加激進」。並且預計，包括風電設備、儲能設備、新材料、太陽能以及兩輪車行業，在未來5年的海外收入的複合增長率將能達到20至30%。

他指出，到2030年，海外收入比重最高的幾個行業，包括儲能、工程機械、商用車，預計分別會達到80%、60%和58%。

關於下一個出海代表行業，他認為，在當前地緣政治局勢可能引發全球能源危機的背景下，與清潔能源相關的產業鏈將是未來5年特別值得關注的領域。