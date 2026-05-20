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雪亮工程：中國大數據和AI技術如何讓外國人無處遁形

德國之聲／ 德國之聲

當一位化名為 NetAskari 的獨立網絡安全研究員在一個未設防的中國網絡控制面板上，點擊一個名為“記者檔案查詢”的標簽時，他原以為只會看到一堆由系統自動生成的虛擬測試數據。

然而，屏幕上跳出的卻是一張張熟悉的面孔。那是一份包含了2021年前後駐北京的所有外國記者完整名單的數據庫，裡面赫然記錄著他們在出入境管理局拍攝的官方護照照片、私人手機號碼、簽證信息以及出生日期。

更令他脊背發涼的是，他在這份中國警方的監控名單中，找到了自己精確的個人信息。

“這不僅僅是震驚，”NetAskari 在接受采訪時坦言，“當你作為記者在中國工作時，你默認自己已經被納入了監控雷達。但讓我意外的是，接觸到這些極其敏感的數據，竟然如此簡單。”

這並非《黑客帝國》式的科幻反烏托邦，而是當代中國正逐步落地的“數字全息圖”。NetAskari 偶然發現的，是一個專為河北省張家口市（2022年冬奧會舉辦地之一）公安局開發的外國人遠程追蹤系統的演示版本。盡管這只是一個尚未全面接入實時數據的測試面板，但它所包含的真實數據集和底層邏輯，清晰地勾勒出了中國國家監控機器近年來的演進方向：它正從單一的街道攝像頭，迅速裂變升級為一個融合海量數據、全天候且具備預測能力的社會控制網絡。

從滑雪場到高鐵：拼湊“數據肉身”

長期以來，中國擁有世界上最龐大的閉路電視監控網絡，而被稱為“雪亮工程”的龐大項目，正試圖將這片廣袤土地上的監控孤島融為一體。但在張家口公安系統的這塊面板中，監控數據的顆粒度達到了令人咋舌的地步。

這套系統不再僅僅依賴於街角的公安攝像頭。它不僅能精准記錄目標人物乘坐高鐵從北京或上海抵達時的具體車廂和座位號，甚至連他們在當地滑雪場使用人臉識別閘機時的照片，也被實時同步到了最終的追蹤機制中。這位研究員的一位朋友近期去張家口滑雪的行蹤，就在該系統中被精准標記，並列出了一系列詳細的移動軌跡。

“它的目標是獲取盡可能多的傳感器數據，”這位研究員指出。這套系統甚至詳細記錄了個人的汽油消耗情況、日常購物地點，以及是否去過“頻繁上訪區域”等極度微觀的日常行為。這種類似美國科技公司 Palantir 的大數據融合技術，正試圖將一個人的物理行蹤、消費習慣和數字足跡，縫合成一個完美無瑕的“全息檔案”。

“五眼聯盟”與被扼殺的隱形調查

在這個日益密不透風的網絡中，外國人——尤其是記者和特定國家的公民，再次成為了這台龐大國家機器注視的焦點。

系統的“智能報告”統計數據毫不掩飾其地緣政治的傾向性：中國安全機構對來自“五眼聯盟”國家（美國、英國、澳大利亞、新西蘭、加拿大）的公民投以了不成比例的極高關注度，暗示著一種基於國籍的系統性防範心理。而在操作後台的深處，部分外國記者被賦予了名為“軌跡”的特殊實時追蹤標簽。只要他們踏入轄區，系統便能為警方提供自動預警。

這對於在華的獨立新聞報道而言，無異於一場降維打擊。在過去，外國記者前往新疆等地調查時，往往需要依靠經驗，在街角甩掉尾隨的便衣警察。但如今，警務系統的算法升級讓這種傳統的貓鼠游戲變得毫無意義。

“他們不需要再派兩三輛車緊跟在你後面了，”NetAskari 指出，由於系統掌握了你的移動支付、購票記錄乃至社交關系網，他們可以完美預判你的行程，確保你抵達時只能看到他們想讓你看到的東西。甚至，只要系統的數據網察覺到你接觸了某些人，他們就會在後台直接打電話恐嚇受訪者。在這個監控的完美閉環裡，所謂的“隱形調查采訪”，正面臨著被徹底抹殺的命運。

AI 關系圖譜：用算法取代人力

真正讓監控發生質變，並賦予其絕對權力的，是系統強大的群體分析與關系模型構建能力。

傳統的盯梢需要耗費海量的警力資源，但現代的“智慧警務”正試圖通過算法將人際關系可視化。在儀表盤的核心區域，系統能夠根據監控畫面中目標與他人的互動頻率，自動生成錯綜復雜的網絡關系圖——誰認識誰，誰和誰共度了多少時間，一目了然。

這與中國科技巨頭海信（Hisense）在2019年提交的一項“基於知識圖譜的重點人員全息檔案構建方法”專利不謀而合。事實上，就在2025年，上海普陀公安分局甚至斥資約20萬美元招標了一套“全息人員檔案系統”。過去依賴人工審查導致的出錯率與人力瓶頸，正在被冷酷、高效且不知疲倦的自動化算法所取代。

脫韁的巨獸

誠然，在數字化浪潮下，西方民主國家也同樣面臨著如Palantir 等監控技術被濫用的深刻爭議。但正如這位研究員所指出的，兩者之間存在著一道不可逾越的鴻溝：“在西方，至少還有權力制衡和公開辯論；而在中國，這種辯論根本不存在。只要涉及國家安全，警察和國家安全機關可以隨心所欲，幾乎不受任何實質性的控制。”

在這個被“全視之眼”無死角照耀的國度裡，無論是穿梭於北京胡同尋找真相的外國記者，還是在滑雪場度假的普通游客，最終都在這塊巨大的數據儀表盤上，化為一個個不斷跳動的冰冷代碼。

正如 NetAskari 在其調查報告結尾所寫下的那句令人警醒的判詞：在這個系統裡，人類已經被簡化成了數字、模式和矢量操作，變成了一團可以被隨意控制、塑造和脅迫的“數據肉身”。

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