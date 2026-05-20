布局AI代理需求 阿里巴巴推新一代真武晶片超節點伺服器

阿里巴巴旗下阿里雲20日在2026阿里雲峰會上，發布新一代「平頭哥」訓推一體AI晶片真武M890與128卡超節點伺服器，並同步推出「Agentic Cloud」與新一代千問模型Qwen3.7-Max。阿里雲智能集團資深副總裁劉偉光說，真武M890已應用於阿里雲磐久AL128號節點伺服器，相關布局瞄準Agent（AI代理）時代的大規模並發推理需求。

據阿里雲微信公眾號20日消息，新一代真武M890採用自研並行計算架構，內建144GB顯存，片間互聯頻寬達800GB/s，性能為上一代真武810E的3倍，並支援FP32至FP4等多種數據精度，可對應高精度訓練與低精度推理等場景，配合自研ICN Switch 1.0晶片，可實現64卡全頻寬互聯。

第一財經指，阿里雲同步發布基於真武M890的磐久AL128超節點伺服器，搭載ICN Switch 1.0，通訊時延低至百奈秒級，可讓128張AI晶片組成單一計算節點，以降低分散式運算中的通訊開銷，支援Agentic時代的大模型訓練與高並發推理需求。同時，平頭哥首次公布真武系列後續規畫，預計2027年第三季推出真武V900、2028年第三季推出真武J900，加快晶片迭代。

IT之家提到，劉偉光說，「進入Agentic時代，阿里雲已全棧就緒」，從底層晶片、模型，到Agentic Cloud、模型服務與Agentic AI均已打通。他稱，現階段的Agentic AI已從過去「跑完業務流程」，轉向「交付結果」。

阿里雲還提出「Agentic Cloud」概念。阿里雲首席技術官李飛飛稱，傳統雲產品主要為人類操作設計，但代理工作負載具有「無規律彈性、短生命周期、瞬時起量即走」等特徵，因此阿里雲已對雲產品進行Skill化、MCP化與CLI化改造，使Agent可直接調用雲端能力。

模型方面，阿里巴巴發布新一代千問旗艦模型Qwen3.7-Max。阿里雲表示，該模型在第三方機構Arena全球大模型盲測總榜中位列大陸模型第一，並針對Agent場景提升編程、推理、多智能體協作與辦公自動化能力。

阿里巴巴通義大模型事業部負責人周靖人表示，大模型正從「對齊人類偏好」轉向「對齊任務目標」，過去追求模型「說得好」，現在則要求模型「做得到」。

此外，阿里雲稱，Qwen3.7-Max在未曾接觸過真武M890晶片的情況下，自主連續工作35小時，完成生產級AI計算內核的編寫與調優，性能較官方版本提升10倍。

據悉，目前真武系列AI晶片累計出貨56萬片，已服務中國電信、中國一汽、浦發銀行等20多個行業、超過400家客戶。快科技引述IDC數據稱，截至2026年第一季，真武PPU晶片累計出貨量已突破60萬片，在大陸AI晶片廠商中排名第二，僅次於華為昇騰。