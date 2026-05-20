陸貸款市場報價利率連12月按兵不動 市場料年內仍有調整空間

中國人民銀行（大陸央行）20日公布5月貸款市場報價利率（LPR），1年期3％、5年期以上3.5％，連續第12個月維持不變，符合市場預期。分析認為，在政策利率持穩、銀行淨息差偏低及經濟韌性仍在的背景下，LPR缺乏下行空間；但政策仍保留調整彈性，年內降準降息可能性仍存，貨幣政策續偏向精準調控。

LPR為基礎性貸款參考利率，相當於銀行貸款「參考價」，與企業及個人貸款成本密切相關，在下一次公布前持續有效。

財聯社分析，5月LPR保持不變，主因7天期逆回購利率自2025年5月下調後已連續12個月維持在1.40%，定價基礎未變，使LPR缺乏下行空間。多位受訪人士認為，政策利率與市場利率穩定，但仍為後續調整預留空間。

潮新聞提到，LPR已連續12個月「按兵不動」，延續穩健取向。雖然利率未調整，但企業與房貸利率仍處歷史低位，4月企業與房貸新發放利率均約3.1%。今年首季GDP年增5%，工業與進出口穩定，支撐政策保持定力，且銀行淨息差偏低，使LPR加點下調動力有限。

中新經緯引述東吳證券研報指出，人行第一季貨幣政策報告刪除「降準降息」表述，短期寬鬆訊號減弱。東方財富證券研判，經濟呈現結構分化，短期降準降息機率偏低，債市難有突破性行情。

21財經網稱，此次LPR維持不變符合預期，主因政策利率穩定、銀行負債成本壓力仍在，以及報價行缺乏下調加點動力。報導並提到，央行強調「靈活運用多種貨幣政策工具」，未再直接提及「降準降息」，並透過結構性工具支持科創、小微與消費領域。

招聯首席經濟學家董希淼表示，第一季GDP年增5.0%，經濟韌性仍在，貨幣政策繼續寬鬆的緊迫性不大。同時，外部利率環境亦形成掣肘，使LPR下降空間受限。在多重約束下，報價行缺乏主動下調加點動力。

中信證券首席經濟學家明明稱，第一季貨政報告仍強調「維持社會綜合融資成本低位」，但較少再提「降低」，反映總量降息工具維持階段性穩健。同時，貸款定價可能逐步由單一LPR轉向多元基準，包括參考國債收益率等市場利率。

董希淼表示，《2026年第一季度中國貨幣政策執行報告》強調「精準有效實施適度寬鬆貨幣政策」與「增強前瞻性靈活性針對性」，顯示政策更重視結構性與精準性操作，而非依賴總量刺激。

展望後期，明明指出，4月以來資金持續寬鬆，儘管5月資金中樞小幅上行，但不改寬鬆態勢，預計商業銀行負債成本實質維持低位，有助為實體經濟提供穩定融資環境。