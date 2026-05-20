港人陷數碼詐騙 平均損失6155美元冠全球 僅46%曾求助警

香港數碼詐騙問題持續嚴峻。最新調查顯示，雖然香港整體可疑數碼詐騙交易比率較去年下降，但市民一旦受騙，損失金額卻高踞全球之首。信貸資料服務機構環聯最新發布的詐騙趨勢報告指出，17%受訪港人在過去一年曾因數碼詐騙蒙受金錢損失，人均損失中位數高達6155美元(約4.8萬港元)，遠高於全球中位數1671美元(約1.3萬港元)，亦是所有受訪市場中損失最嚴重的地區。

香港01報導，報告指出，2025年間，源自香港的所有數碼交易中，2.8%被列為可疑詐騙交易，雖較去年同期的5%明顯回落，亦低於全球平均的3.8%，但詐騙活動仍廣泛存在。調查於去年11月至12月在18個國家及地區進行，共訪問1000名香港市民，結果反映香港市民面對的網絡安全風險依然不容忽視。

值得注意的是，超過一半受訪港人表示，2025年8月至12月期間，未曾察覺自己成為網絡、電話、電郵或短訊詐騙目標，比率達53%，較2024年增加10個百分點，亦高於全球平均的47%。有分析認為，這顯示部分市民對數碼詐騙的警覺性不足，未能及早識別風險。

報告同時揭示，不少受害人即使發現受騙，卻未能即時採取補救措施，受害者中只有46%曾向警方報案，另僅42%曾即時啟動與信貸報告相關的詐騙警示機制。換言之，超過一半受害者未曾主動透過法律或金融工具減低後續風險。

從行業分類觀察，電訊業成為香港詐騙風險最高的領域。去年相關可疑數碼詐騙交易比率達5.8%，不但高於全球平均的4.2%，更按年急升56%。報告指出，騙徒近年愈來愈多透過流動通訊服務及大量數碼交易進行詐騙，使電訊平台成為高危管道。

此外，虛擬社區平台，包括網上交友網站及論壇等，以5.4%的可疑交易比率排名第二；物流業則以5%位列第三，遠高於全球平均水平。分析認為，隨着手機支付及網購日趨普及，騙徒亦不斷利用日常生活中的數碼服務漏洞行騙。

環聯亞太區首席產品官洗迪雲表示，香港雖然可疑詐騙交易比例不算最高，但受害人的財務損失卻特別嚴重，反映騙案影響層面深廣。