全球未來城市 城大報告：香港躋身10強 疫後復甦勝紐約、倫敦

香港正積極推進國際創科中心與高端人才樞紐建設，香港城市大學最新發布的「未來城市指數2025」（FCI指數），評估全球100個城市的長遠發展能力，香港與北京、倫敦、新加坡躋身全球10大「領先未來城市」，反映香港在科研創新、人才吸納及國際連結方面，具相當競爭力。報告同時指出，香港過去五年引進超過2萬5000名科研人員，疫後經濟復甦表現亦優於紐約與倫敦等城市，為未來發展增添信心。

大公報報導，該項指數由城大創新學院旗下「全球人才流動數據中心」研發，首次以城市為單位，評估全球100個城市的長遠競爭力。研究涵蓋39項指標，從人才集聚、科研產出、科技創新、全球連結、城市韌性及未來導向等六大範疇進行分析。

報告顯示，香港在「人才高地」、「連結樞紐」、「城市韌性」及「未來導向」四個領域均打入全球前十，全球只有五座城市達到同等水平。其中，香港在國際科研協作方面排名居首。

數據亦反映香港近年科研實力增長顯著。2015年至2024年間，香港研發投資由72億美元增至255億美元，增幅高達254%；深科技企業數目亦由2202家增加至2635家。同期，頂尖研究論文產出增長31%。尤其在人工智能、生物科技、金融科技及半導體等新興領域，領先科研人才數量較10年前增加3.7倍，頂尖研究人員總數十年間增長67%。

人才流動方面，2020年至2024年間，香港主要科研人才來源地為中國內地、美國及英國，其中來自內地的人才占近六成。至於流出人才目的地，同樣以內地、美國及英國為主。研究團隊認為，香港既能持續培育本地科研力量，又背靠龐大的內地人才庫，加上國際化制度及金融優勢，使其具備成為內地企業與人才「出海門戶」的重要條件。

值得注意的是，報告特別提到香港在疫情後展現出較強恢復能力。香港疫後復甦反彈率達38%，明顯高於紐約的19%、倫敦的18%及巴黎的9%。研究指出，香港在面對全球公共衛生危機與經濟波動時，展現出較高適應力與恢復速度。

此外，報告亦比較全球五大灣區的創新實力，包括粵港澳大灣區、紐約都會區、舊金山灣區、東京都會區及大洛杉磯地區。結果顯示，粵港澳大灣區在頂尖研究人才、論文引用率及科研產出方面均排名第一；不過，在創新成果商業化及國際轉化能力方面，仍有提升空間。