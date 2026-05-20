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大陸東北發現較好開採的新稀土礦 或改寫「南重北輕」格局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸江蘇連雲港一處港口，工人運送含稀土元素的土壤用於出口。（路透資料照）
大陸江蘇連雲港一處港口，工人運送含稀土元素的土壤用於出口。（路透資料照）

中國大陸稀土傳來重大突破。香港《南華早報》報導，大陸科學家近日在黑龍江與吉林發現新型稀土礦床，相關研究被指可能挑戰既有資源分布認知。報導指出，與南方黏土型礦床需化學浸出不同，北方礦床由凍融形成的鬆散砂石構成，可能更易開採且成本更低。研究團隊稱，該「解離型稀土礦」同時富含輕重稀土，並指其發現「有望改寫」大陸稀土「南重北輕」格局。

稀土元素包括鈰、釹、鏑等17種關鍵礦物，被廣泛應用於電子產品、大型永磁體、超導材料、新能源和國防科技等領域。作為全球最大的稀土生產國和消費國，中國大陸目前承擔著全球近90%的稀土加工任務。

南華早報18日指出，大陸科學家近日在黑龍江和吉林發現一種新型稀土礦床，這一發現可能會顛覆長期以來關於大陸稀土資源分布格局的傳統認知。報導稱，與大陸南方以黏土為主的礦床不同（這類礦床需要透過化學浸出才能提取元素），北方的礦床由鬆散的砂石組成，形成於自然的凍融循環之中。

黑龍江省地質礦產局、中國科學院地質與地球物理研究所、中國科學院大學地球與行星科學學院的研究團隊上月在《岩石學報》刊發論文稱，他們在大陸北方地區發現了一種新的「解離型稀土礦」，不僅富含輕稀土和重稀土元素，其開採方式亦更高效、成本更低。

研究團隊表示，雖然大陸稀土儲量豐富，但其分布模式並非總是符合地質學家根據鹼性花崗岩等岩石類型所預測的規律。

觀察者網稱，中國大陸南方豐富的礦床主要含有重稀土元素，而北方礦床如位於內蒙古的白雲鄂博礦則主要含有輕稀土元素。在大陸南方，稀土主要來自「離子吸附型」礦床，該類礦床生產全球90%以上的重稀土元素，但開採過程需使用化學藥劑浸出，回收率約為75-80%，並可能造成環境影響。

相比之下，此次研究團隊在黑龍江、吉林進行調查後發現的新型礦床，在凍融作用下形成鬆散砂土結構，稀土元素賦存在獨居石和磷釔礦等礦物中。研究團隊表示，與南方「離子吸附型」稀土礦相比，新型礦床稀土總含量更高，輕稀土富集特徵更明顯，部分區域重稀土含量亦較高。該發現「有望改寫中國稀土資源『南重北輕』的格局」，同時「研究成果拓展了中國稀土資源的潛在開發空間。」

稀土 大陸 黑龍江

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