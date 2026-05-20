世界最重 獅子洋大橋散索鞍發運

近日，粵港澳大灣區「超級工程」，獅子洋大橋建設迎來關鍵節點，目前世界單重最大散索鞍完成製造，從四川省德陽市順利發運。這是全橋核心受力構件的首次交付，將與主纜、索塔等系統協同工作，形成懸索橋的「骨骼網路」。

作為全球首座超兩千公尺雙層懸索橋，獅子洋大橋建成後將創下「主跨跨徑、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模、車道數量」五項世界第一。其設計需應對強颱風、高地震、超重荷載、海洋腐蝕等極端挑戰，對核心構件的製造精度、材料性能及工藝穩定性提出極高要求。

作為散索鞍的承製方，德陽天元重工股份有限公司（簡稱天元重工）以極限製造能力攻克了多重難關。此次發運的散索鞍堪稱「鋼鐵巨獸」，單重達三百二十餘噸，外形尺寸達九點二乘七點二乘六點五公尺，是目前全球同類型擺軸式散索鞍中重量最重、輪廓尺寸最大的產品，其鑄造、焊接、加工的製作難度位居行業同類產品前列。

據瞭解，獅子洋大橋是獅子洋通道專案的關鍵控制性工程，連接廣州南沙與東莞虎門、沙田，是繼港珠澳大橋、深中通道之後，大灣區又一標誌性跨海通道。