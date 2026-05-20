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中關村創新技術 驚豔台灣媒體人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，第七屆兩岸媒體人峰會嘉賓參訪中關村國家自主創新示範區展示中心。本報北京傳真
近日，第七屆兩岸媒體人峰會嘉賓參訪中關村國家自主創新示範區展示中心。本報北京傳真

「參觀過中關村才發現大陸的進步是很多人無法想像的。無論是醫療、ＡＩ還是新能源汽車，大陸在很多領域都已經取得非常大的進步，處在世界領先水準，完全顛覆了過去的印象」。日前參觀中關村國家自主創新示範區展示中心後，台中多媒體股份有限公司董事長莊子富發出由衷讚嘆。

近日，參加第七屆兩岸媒體人峰會的台灣嘉賓走進中關村國家自主創新示範區展示中心，感受大陸高新科技產業發展的最新進展。

「很震撼，大陸發展太快了！今天看到的各個領域的先進技術，發展真的是太快了！」台灣新媒體協會理事、河南獨角獸（兩岸）影視基地總經理江國龍在大陸生活多年，仍然為中關村領先世界的科技成果所震撼。

紀錄片製作人郭冠英上世紀九○年代就來過中關村一帶，這次再來參觀，他表示，今天大陸有這麼多優秀人才和先進技術，擁有強大的競爭力，希望兩岸可以在科技領域合作。

莊子富表示，參觀過程中讓他印象最為深刻的是機器人的展示內容。之前他已經在新聞裡看到機器人上春晚、跑馬拉松，能在中關村一睹實體機器人，感到大開眼界。

競爭力 大陸 兩岸

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