畜博會開展 智慧養殖躍焦點

第二十三屆中國畜牧業博覽會暨二○二六中國國際畜牧業博覽會十八日在成都開展。展會首日，智慧養殖展區人氣火爆，成全場焦點。

中新社報導，展會現場，一款白色機身的數智巡檢機器人前圍攏了不少客商。農信數智科技股份有限公司技術工程師蔡朝權介紹，這款地面行走式機器人具有靈活移動能力，可多角度捕捉豬的狀態，同步監測豬的體溫、背膘與肛溫，替代人工完成大量重複性高的巡查工作，甚至能按月生成種豬生長健康檔案，推動豬場管理從經驗判斷向數據驅動轉變。

廣東益康生態環境科技集團有限公司銷售經理文志華現場展示企業自研的「ＡＩ+環保」管控系統。相較於傳統人工管控模式，該系統能準確把控汙水處理各項參數，可大幅壓縮水電、藥劑及人工開支，助力養殖企業節能降耗、實現綠色養殖。

拉塞特機器人（深圳）有限公司產品經理孫元昊說，新潮實用的智能養殖設備不僅吸引國內養殖企業洽談採購，也引來包括法國等眾多海外客商諮詢考察他們的「ＡＩ+養殖」解決方案。從軌道視覺機器人到豬隻健康管理晶片，「ＡＩ+科學養殖」給海外客商留下深刻印象，相較歐洲、美國的同類設備，國產方案在算法迭代速度、場景適配性和性價比等方面具有優勢，許多海外客商專程前來對接，並看好中國智慧養殖技術的潛力。

本屆中國畜博會以「展現新業態、分享新成果、增強新動力、引領新發展」為主題，展覽面積十八萬平方公尺，匯聚全球二十餘個國家、一千四百餘家全產業鏈企業。中國畜牧業協會秘書長沙玉聖表示，本屆展會預計吸引專業觀眾超十萬人次，為國際影響力最強的一屆。