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外企投資中國深化布局 轉向融入發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸商務部數據顯示，二○二五年中國新設外資企業七○三九二家，同比增長百分之十九點一。最近，一項跨國公司助力高質量發展地方行的「湘聚湖南 合作共贏」活動正在舉行，匯聚了松下、美高梅、花旗銀行、星巴克等跨國企業高管。

中新社報導，「外資企業來華投資已從『在中國生產』變為在中國創造」，愈來愈多跨國公司在華製造基地升級為「創新策源地」。松下電器（中國）有限公司董事、總裁趙炳弟十八日在長沙受訪表示。他說，這彰顯了全球資本對華信心。松下在華業務已從家電拓展至工業設備與前沿技術，布局六十餘家研發、生產及服務企業，持續加碼康養、高端電子材料等賽道。當前外資更聚焦中國先進製造、高新科技、節能環保等領域，踴躍在華設立區域總部與研發中心，多數在華日企計畫加碼投資。

陶氏大中華區政府事務總經理俞昕說，外資在華布局從東部沿海向中西部延伸、產業從傳統製造轉向智能製造與高端服務，與中國經濟融合持續加深。合作模式從技術引進變為聯合創新，中國超大市場、全產業鏈優勢及利好政策是吸引外資的核心。

南非ＢＵＦＦＡＬＯ國際物流集團行政副總裁季景耘指出，中國營商環境的法治化、國際化水平不斷提升，減少了外資企業的顧慮。同時，中國持續加大對外資研發中心的政策支持力度。中國對五十三個非洲建交國全面實施零關稅，加之湖南對非貿易非常活躍，集團預計在湖南分批投資七百萬美元建立完整業務生態鏈，促進中非商貿往來。

美高梅國際酒店集團中國區酒店總裁周鋒說，跨國公司也願意更深入瞭解中國市場。他說，過去外資企業來華多是帶著資金、品牌和成熟模式進入市場尋找機會。如今跨國公司在華經營定位已升級為融入發展，與本地夥伴共成長、共創新，共同參與中國高質量發展進程。

大陸商務部 松下 星巴克

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