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陸氫能產業深度洗牌 年底四成公司恐消失

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸氫能產業近年加速發展，規模穩居全球第一，2025年產量超過3,700萬噸，其中綠氫產能約每年25萬噸。然而，在此同時，有業界人士預警，氫能行業已進入深度洗牌期，預計今年底將有約40％企業消失。

據界面新聞，在近日召開的第二屆上海國際氫能產業材料創新與應用大會暨2026環球氫能（陸家嘴）論壇上，上海氫通能源集團有限公司副總裁兼首席技術長齊志剛指，「到今年底，氫能行業預計將有40%的企業消失；到2029年底，企業數量可能只有現在的10%。」

齊志剛直言，氫能行業已進入深度洗牌期，2026年至2028年將進入更激烈價格競爭與產能出清階段，缺乏核心技術與高度依賴補貼的項目將被淘汰，產業將逐步整合，並預估2029年至2030年進入巨頭主導的盈利初顯期。

報導提到，氫能因其零排放、效率高、能量密度高且可儲存等特性，被視為關鍵新能源。中國工程院院士黃震則表示，近年大陸綠甲醇與綠氨項目同步增加，綠甲醇簽約及備案項目超150個，綠氨項目超100個，規劃產能分別超5,000萬噸與2,000萬噸。

然而，大陸國家發改委能源研究所可持續中心副主任鐘財富指，氫能產業仍存在「規劃與落地落差」，「十四五」期間各地制氫產能達千萬噸級，但截至去年底實際建成年產能僅約25萬噸。他表示，氫能應用仍以工業為主，交通領域以示範推動為主，綠氫占比較低，並存在供需區域錯配問題。

在成本方面，鐘財富指出綠氫成本仍高於煤製氫。黃震表示，大陸綠色燃料市場尚未形成，受制於缺乏強制性政策與成本偏高，綠色甲醇價格約每噸人民幣4,500至5,000元。

上海 大陸

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