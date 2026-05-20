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阿里雲火爆 市占第一名…去年衝上38%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴。 路透
阿里巴巴。 路透

市場調研機構Omdia發布最新「中國AI雲市場份額2025」報告顯示，2025年大陸AI雲市場總規模達人民幣567億元（約新台幣2,642億元），阿里雲在AI IaaS（基礎架構即服務）和MaaS（模型即服務）兩大領域均位列第一，總市占38.1%，穩居第一，超過二到四名總和。

Omdia認為，雲計算因為AI大模型的興起迎來最深刻的變革，因此，中國大陸AI雲市場必須要系統性重新衡量。

報告顯示，2025年中國大陸AI雲市場中，IaaS占比約69%，MaaS約為31%。值得注意的是，這也是Omdia首次將AI雲定義為AI IaaS和MaaS兩大核心領域。其中，MaaS再細分為面向模型再開發的MPS（Model Production Service）以及以Tokens消耗為主的MCS（Model Consumption Service）。

從市占排名看，阿里雲排第一，第二至五分別為火山引擎、百度雲、騰訊雲、天翼雲，市占分別為20.4%、9.4%、6.3%與5.9%。前五名雲廠商占比超過八成。

具體從兩大核心領域看，AI IaaS仍占AI雲市場的大部位，Omdia將其定義為支撐AI計算的GPU、存儲、網路等資源市場。2025年中國大陸AI IaaS市場總規模達人民幣392億元，阿里雲以38.6%的市占穩居第一，占比遠超餘下廠商，頭部效應尤為明顯。AI IaaS的客戶主要集中在自動駕駛、智慧座艙、AI for Science等領域，行業壁壘較高。

MaaS則成為發展變化最為迅速的領域，主要得益大模型的興起及普及。報告顯示，2025年大陸MaaS市場規模為人民幣175億元，其中超75%是面向模型生產服務的MaaS-MPS，即開即用的模型API服務MaaS-MCS規模為人民幣43億元。

在MaaS市場，阿里雲同樣位列第一，特別是在MPS市場，阿里雲以42.3%的市占位居首位，超過第二名兩倍以上。

展望後市，Omdia分析預計，推理任務在AI計算中占比從55%發展到2027年的80%以上，算力單位將從GPU時轉向Token量消耗。Omdia推測，中國大陸MaaS市場未來將保持高速增長，其中MPS和MCS分別會以55%和72%的複合增長率增長至2030年。

中國大陸 大陸

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