大陸美債持倉 海嘯來最低…規模降至6,523億美元

美國財政部最新公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸3月減持美國國債約410億美元，持倉規模由2月的6,933億美元降至6,523億美元，探2008年金融海嘯以來最低水準，仍為第三大海外持有國。

數據顯示，外國投資者3月持有美債總規模由2月9.49兆美元降至9.35兆美元。在中東地緣衝突升溫、能源價格走高與市場避險情緒升高背景下，多國同步減持美債，前十大海外債主中，就有七國於當月調降持倉。

其中，美債最大海外債主日本當月減持477億美元，持有規模降至1.19兆美元，較2月下降近4%。日本仍是除美國以外第一大美債持有國，其持股在2021年11月曾達到1.325兆美元高峰；英國則增持297億美元至9,269億美元，維持第二大持有國。

第一財經提到，3月美債拋售潮並非中國大陸獨有現象，在美國前十大海外債主中，包括日本、比利時、加拿大與法國在內，共有七國於3月減持美債。南華早報指，3月正值美國、以色列與伊朗衝突升溫之際，市場憂慮能源價格、通膨與財政壓力升高，推升美債殖利率，也削弱市場對美國聯準會降息的預期。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，油價推升通膨預期下，市場重新調整降息預期，殖利率上升造成估值損失，也使全球投資人對利率資產態度轉趨保守。他指出，機構資金偏好股票，對公債與信用債維持中性甚至減碼，且中東衝突也短期削弱產油國購債能力。

中國人民銀行金融研究所所長丁志杰說，美以伊衝突引發金融市場動盪，流動性需求驅動減持美債，部分投資人基於「現金為王」減少長天期部位。TIC數據採市值計算，當殖利率上升、債券價格下跌時，即使未實際賣出，美債持倉規模也會被動下降。

中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，3月外資減持美債，是中東地緣衝突與能源供給衝擊下自然反應，也是全球投資人在金融市場動盪與美元流動性下降背景下，主動調整美債投資結果。除美債估值下跌外，市場避險情緒升溫，也使全球投資人拋售包括美債在內的金融資產回籠資金，一度出現「股債金三殺」局面。