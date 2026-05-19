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官方力推算電協同 陸「虛擬電廠」迎多地開花

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在大陸官方力推「算電協同」趨勢下，大陸多地正推進虛擬電廠建設。（路透）
在大陸官方力推「算電協同」趨勢下，大陸多地正推進虛擬電廠建設。（路透）

大陸官方力推「算電協同」趨勢下，近日大陸大型資料中心以虛擬電廠形式參與電力現貨交易，實現「算隨電動」，且大陸多地正推動虛擬電廠落地。業內認為，算電協同的深化推進讓虛擬電廠的價值邊界不斷拓展，資料中心等算力設施在虛擬電廠的聚合調度下，正轉變為靈活可調的負荷資源。

算電協同意指算力網絡與電力系統在規劃、調度、交易全環節深度融合，實現「電支撐算、算優化電」的雙向賦能，並於2026年寫入大陸政府工作報告，是大陸國家新基建核心戰略之一。

大陸多地正在推動虛擬電廠落地：江西省能源局第一批虛擬電廠試點名單公示，擬將「華能江西分公司虛擬電廠建設項目」等12個試點納入全省第一批虛擬電廠試點名單;山東省濟南市在其十五五規劃綱要中提及，大力發展虛擬電廠，到2030年建成投運虛擬電廠40家以上。

此外，中國聯通集團韶關資料中心、中國移動廣州及湛江資料中心共3個大型資料中心集群，依託廣東電網能源投資「粵能投虛擬電廠運營平台」，正式參與現貨市場電能量交易與結算，實現「現貨靈活購」。業內認為，該模式讓虛擬電廠成為連接電力現貨市場與算力負荷的關鍵橋梁，其調度能力的價值得到充分凸顯

證券日報報導，恒華科技相關負責人表示，隨著電力市場化改革持續深化，大型數據中心作為柔性負荷資源，以虛擬電廠形式參與電力現貨市場，成為行業發展的新趨勢。此外，市場新增算力負荷調度、柔性負荷預測、電力現貨交易管理等場景，為公司虛擬電廠相關軟件提供了市場機遇。

然而，虛擬電廠發展也有挑戰，廣州思益得文化有限公司首席策略官陳彥頤指出，挑戰主要集中於技術適配與標準缺位，算力調度與電力調度分屬異構系統，跨域協同存在較多難題；當前併網標準、計量結算、收益分配尚未統一，跨區域調度困難；此外，數據中心對供電可靠性要求極高，如何在參與市場的同時保障SLA（服務等級協議），仍需突破安全冗餘與智能預測技術瓶頸。

事實上，包括大陸電池巨頭寧德時代也看準算電協同賽道，近期兩筆大投資均指向算電協同前景，一個是4月8日耗資人民幣41億元入股高壓直流（HVDC）龍頭中恆電氣，5月則通過非控股、非合併關聯方PJMillenniumI/IILimited以人民幣64億元購入網路數據中心公司世紀互聯股份。

中國移動 廣東 大陸

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