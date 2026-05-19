降低對寧德時代依賴 小米汽車傳引進新電池供應商

小米首款增程式SUV YU9將啟用小米全新獨立子品牌「尋天」車標。另有消息指出，小米汽車在「崑崙」車型上或將引入新電池供應商「中創新航」。據悉，在所有已交付的車型上，寧德時代電池供應比例超過80%。分析認為此舉代表小米希望在供應鏈管理上掌握更多主動權。

陸媒「21汽車·一見Auto」引述多位消息人士消息源，作出前述報導。小米第三款車型的電池定點，在2024年年初敲定，當時首選的電池供應商是欣旺達，之後才確定中創新航為二供。目前，從小米給供應商的供應配額上來看，欣旺達的電池供應比例佔60%，中創新航佔40%。

小米汽車日前證實崑崙車型將獨立為子品牌「尋天」（SKY NOMAD）。該新品牌主要聚焦家用、增程SUV市場，與小米主品牌的純電、科技、性能標籤形成明確切割。品牌首款車型，內部代號為崑崙N3，計劃在今年下半年上市，是一台全尺寸增程SUV，車長超5.3公尺，軸距約3.1公尺，搭載1.5T增程器，純電續航預計400公里至500公里，綜合續航約1,500公里。

而降低單一供應風險、控制電池採購成本，是大多數大陸車企常見的供應鏈管理措施。目前理想、小鵬、零跑、廣汽埃安等眾多車企都引入二供、三供，甚至四供，且逐步從頭部電池廠商向其他電池廠商遷移。

小米在前兩款新車SU7、YU7上，採用的是寧德時代和弗迪（比亞迪）的電池，其中寧德時代是一供、弗迪是二供。21世紀經濟報導引述業內人士說法稱，「把大規模車型訂單押注在單一供應商上，對主機廠來說，不是明智的決定。扶持更多供應商，能防止關鍵零部件被卡脖子。」另一位接近小米供應鏈的知情人士稱，寧德時代、比亞迪之外的其他電池供應商，「配合度更高」。

事實上，小米選擇欣旺達、中創新航的理由並非便宜或降低成本。因為在混動電池（HEV）領域，無論是欣旺達還是中創新航，市佔率均不低。

值得注意的是，小米近期成立北京小米景旭科技，註冊資本人民幣1,000萬元，其經營範圍涵蓋電池製造、電機製造、汽車零部件及配件製造等關鍵環節。該舉引起市場熱議，認為小米電池戰略正在調整，意味小米對供應鏈話語權、成本控制能力與技術自主性正在逐步增加自主性。外界認為這或將給電池主要供應商寧德時代跟比亞迪帶來壓力。