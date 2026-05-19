快訊

曾打斷貝克宇眉毛血流如注送急診 崔佩儀自嘲「病得不輕」

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

債務壓力壓頂 蘇寧易購「白菜價」甩賣家樂福中國主體

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸零售商「蘇寧易購」18日晚間公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬透過產權交易所公開掛牌方式，出售客優仕（中國）控股有限公司100%股權，掛牌轉讓底價不低於人民幣1元。圖／取自新浪財經
大陸零售商「蘇寧易購」18日晚間公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬透過產權交易所公開掛牌方式，出售客優仕（中國）控股有限公司100%股權，掛牌轉讓底價不低於人民幣1元。圖／取自新浪財經

大陸零售商「蘇寧易購」18日晚間公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬透過產權交易所公開掛牌方式，出售客優仕（中國）控股有限公司100%股權，掛牌轉讓底價不低於人民幣1元（單位下同）。該公司前身為家樂福中國主體，目前已資不抵債並逐步關停傳統商超業務。公告指出，本次交易完成後，相關資產將不再納入蘇寧易購合併報表範圍。

澎湃新聞指出，蘇寧易購繼續白菜價「甩賣」非主業資產，剝離家樂福中國前身業務。公告顯示，客優仕控股前身為家樂福中國主體。據蘇寧易購去年8月公告，蘇寧國際曾與法國家樂福集團達成全面和解，支付2.2億元後結清相關債權債務關係，家樂福中國及相關公司停止使用知識產權，微信公眾號亦更名為「客優仕CACIOUS」。

公開資料顯示，客優仕（中國）控股有限公司成立於1991年12月20日，註冊地為荷蘭阿姆斯特丹。蘇寧國際於2019年9月收購其80%股權，2021年9月完成剩餘20%收購，目前持有100%股權。

公告指出，截至2025年年底，客優仕控股直接投資子公司19家，旗下從事傳統大型商超業務，但因外部環境及消費轉變，加上流動性不足，自2023年起逐步關停業務，並面臨債務與訴訟壓力，部分資產亦遭司法凍結及查封，目前僅少數子公司仍從事物業招商轉租業務。

澎湃新聞提到，2025年以來蘇寧易購曾多次以1元對價出售子公司股權，累計剝離多家家樂福系資產。

經審計資料顯示，截至2025年12月31日，客優仕控股總資產13.15億元，總負債76.68億元，淨資產為-44.59億元。2025年歸母淨利潤為35.29億元，主要來自債務重組及資產處置帶來的投資收益，但未形成現金流入。

截至2025年12月31日，蘇寧易購對客優仕控股及其子公司債權合計約25.07億元。若交易完成，相關公司將不再納入合併報表範圍。

蘇寧易購表示，公司正聚焦家電3C核心業務，持續推進非主營業務剝離與債務化解。本次交易完成後，部分子公司仍將繼續開展招商轉租業務。公告並指出，客優仕控股已資不抵債，出售後將形成對蘇寧易購的被動財務資助，但不影響正常營運。同時，本次交易預計對公司利潤產生正向影響，並使上市公司負債比例下降約5%。

北京廣播電視旗下「北京時間」指出，蘇寧易購方面稱目前尚不清楚潛在買家。滙生國際資本有限公司總裁黃立冲分析指出，該交易並非單純收購，而是接手高負債與高糾紛資產包，潛在買家可能為不良資產或重組機構，重點在於處理債務、訴訟及資產變現空間。

客優仕（中國）控股1991年成立，蘇寧國際2019年收購80%股權、2021年完成全資持有。截至2025年底，該公司總負債76.68億元、淨資產-44.59億元；蘇寧易購對其債權約25.07億元，交易完成後將不再納入合併報表範圍。圖／取自澎湃新聞
客優仕（中國）控股1991年成立，蘇寧國際2019年收購80%股權、2021年完成全資持有。截至2025年底，該公司總負債76.68億元、淨資產-44.59億元；蘇寧易購對其債權約25.07億元，交易完成後將不再納入合併報表範圍。圖／取自澎湃新聞

家樂福 資產 大陸

延伸閱讀

陸半導體整合 中芯收購案過關 取得中芯北方49%股權

藍思7年內靠買台廠壯大！五折收購巨騰股權 去年底買元拾科技切入輝達

辜仲諒砸21億加碼台泥 股權增至7.53% 穩居最大股東

京東第1季淨利潤失色 年減53% 持續推進買庫藏股

相關新聞

AMD蘇姿丰：資料中心裡CPU與GPU⽐例將變成1比1

AMD董事會主席蘇姿丰19日在上海舉辦的AMD AI開發者日活動上表示，AI當前正處於轉捩點。當前正進入「CPU+GPU」時代，傳統資料中心裡CPU與GPU⽐例是1比4，到2026年CPU與GPU⽐例將變成1比1。

大陸記憶體廠獲利大爆發 長鑫科技估上半年狂賺2,610億

大陸記憶體行業當前的盈利水準有多誇張，正在衝刺科創板上市的國產記憶體一哥長鑫科技，僅用了半年時間，就從之前累計巨虧百億的狀態，轉身實現半年度狂賺近人民幣580億（新台幣2610億元）的業績，行情爆發力堪稱炸裂。

官方力推算電協同 陸「虛擬電廠」迎多地開花

在大陸官方力推「算電協同」趨勢下，近日大陸大型資料中心以虛擬電廠形式參與電力現貨交易，實現「算隨電動」，且大陸多地正推動虛擬電廠落地。業內認為，算電協同的深化推進讓虛擬電廠的價值邊界不斷拓展，資料中心等算力設施在虛擬電廠的聚合調度下，正轉變為靈活可調的負荷資源。

降低對寧德時代依賴 小米汽車傳引進新電池供應商

小米首款增程式SUV YU9將啟用小米全新獨立子品牌「尋天」車標。另有消息指出，小米汽車在「崑崙」車型上或將引入新電池供應商「中創新航」。據悉，在所有已交付的車型上，寧德時代電池供應比例超過80%。分析認為此舉代表小米希望在供應鏈管理上掌握更多主動權。

債務壓力壓頂 蘇寧易購「白菜價」甩賣家樂福中國主體

大陸零售商「蘇寧易購」18日晚間公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬透過產權交易所公開掛牌方式，出售客優仕（中國）控股有限公司100%股權，掛牌轉讓底價不低於人民幣1元（單位下同）。該公司前身為家樂福中國主體，目前已資不抵債並逐步關停傳統商超業務。公告指出，本次交易完成後，相關資產將不再納入蘇寧易購合併報表範圍。

陸電商618大促低調開跑....京東、阿里、抖音AI能力大比拼

一年一度的大陸電商618大促日前低調拉開序幕，相較於往年各大平台紛紛推出各種滿減優惠、補貼力度的營銷打法，今年618行業風向轉向人工智慧，各大頭部電商紛紛押注AI全鏈路落地。今年618是電商行業AI能力落地的重要分水嶺，行業已正式進入技術價值兌現期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。