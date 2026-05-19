債務壓力壓頂 蘇寧易購「白菜價」甩賣家樂福中國主體

大陸零售商「蘇寧易購」18日晚間公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬透過產權交易所公開掛牌方式，出售客優仕（中國）控股有限公司100%股權，掛牌轉讓底價不低於人民幣1元（單位下同）。該公司前身為家樂福中國主體，目前已資不抵債並逐步關停傳統商超業務。公告指出，本次交易完成後，相關資產將不再納入蘇寧易購合併報表範圍。

澎湃新聞指出，蘇寧易購繼續白菜價「甩賣」非主業資產，剝離家樂福中國前身業務。公告顯示，客優仕控股前身為家樂福中國主體。據蘇寧易購去年8月公告，蘇寧國際曾與法國家樂福集團達成全面和解，支付2.2億元後結清相關債權債務關係，家樂福中國及相關公司停止使用知識產權，微信公眾號亦更名為「客優仕CACIOUS」。

公開資料顯示，客優仕（中國）控股有限公司成立於1991年12月20日，註冊地為荷蘭阿姆斯特丹。蘇寧國際於2019年9月收購其80%股權，2021年9月完成剩餘20%收購，目前持有100%股權。

公告指出，截至2025年年底，客優仕控股直接投資子公司19家，旗下從事傳統大型商超業務，但因外部環境及消費轉變，加上流動性不足，自2023年起逐步關停業務，並面臨債務與訴訟壓力，部分資產亦遭司法凍結及查封，目前僅少數子公司仍從事物業招商轉租業務。

澎湃新聞提到，2025年以來蘇寧易購曾多次以1元對價出售子公司股權，累計剝離多家家樂福系資產。

經審計資料顯示，截至2025年12月31日，客優仕控股總資產13.15億元，總負債76.68億元，淨資產為-44.59億元。2025年歸母淨利潤為35.29億元，主要來自債務重組及資產處置帶來的投資收益，但未形成現金流入。

截至2025年12月31日，蘇寧易購對客優仕控股及其子公司債權合計約25.07億元。若交易完成，相關公司將不再納入合併報表範圍。

蘇寧易購表示，公司正聚焦家電3C核心業務，持續推進非主營業務剝離與債務化解。本次交易完成後，部分子公司仍將繼續開展招商轉租業務。公告並指出，客優仕控股已資不抵債，出售後將形成對蘇寧易購的被動財務資助，但不影響正常營運。同時，本次交易預計對公司利潤產生正向影響，並使上市公司負債比例下降約5%。

北京廣播電視旗下「北京時間」指出，蘇寧易購方面稱目前尚不清楚潛在買家。滙生國際資本有限公司總裁黃立冲分析指出，該交易並非單純收購，而是接手高負債與高糾紛資產包，潛在買家可能為不良資產或重組機構，重點在於處理債務、訴訟及資產變現空間。