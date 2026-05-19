陸電商618大促低調開跑....京東、阿里、抖音AI能力大比拼

一年一度的大陸電商618大促日前低調拉開序幕，相較於往年各大平台紛紛推出各種滿減優惠、補貼力度的營銷打法，今年618行業風向轉向人工智慧，各大頭部電商紛紛押注AI全鏈路落地。今年618是電商行業AI能力落地的重要分水嶺，行業已正式進入技術價值兌現期。

綜合科創板日報、界面新聞報導，上海財經大學數字經濟研究院副院長崔麗麗指出，未來電商行業的競爭將不再單純比拼優惠力度與貨品豐富度，而是聚焦AI供應鏈調度能力、全域場景服務能力、商家數字化賦能能力的綜合比拼。

大陸電商巨頭京東18日宣布，618大促將於5月30日20時正式開啓，京東方面表示，與往年相比，今年是首次全場景、全產業融入AI的一屆京東618。京東稱，將打造全球最大的物理世界運營中心，推動AI從千行百業走進千家萬戶，今年京東體系的AI相關研發投入增長將超過200%。

在消費端，京東將AI全面滲透至購物全流程，重點升級數字人直播能力，實現AI主播自主完成策劃、帶貨、復盤的全流程運營，大幅降低人力成本的同時提升直播效率。同時還將AI能力延伸至健康、本地生活、家政、養車、金融等三千餘個細分服務場景，集結AI醫生、AI營養師等智能服務體，實現全場景智能服務覆蓋。

另一巨頭阿里，旗下千問大模型11日正式與淘寶完成全域全面打通，實現千問App與淘寶App雙向互通，消費者可跨平台完成智能選品、虛擬試穿、優惠自動覈算等一站式購物操作。

目前淘寶APP消息頁面已正式上線AI購物助手，依託千問大模型強大算力與語義理解能力，為消費者提供多元化智能購物服務。值得注意的是，淘寶App內嵌的千問助手還提供「AI省錢方案」，換言之，淘天集團正通過AI克服過去消費者厭倦做優惠計算痛點，進一步簡化優惠流程促進轉化。

在B端的商家方面，阿里同步發布全新「AI店小蜜」，正式將客服升級為AI導購，不只在商品連帶推薦、場景覆蓋廣度、輔助人工客服促單等維度上進行效率提升，還強化了應對AI假圖、「羊毛黨」以及挽留訂單方面的辦事能力。

字節跳動旗下抖音將從算力投入、技術工具等多維度提供保障體系：升級羅盤工作室，助力商家實時掌握運營全貌；投入億級算力資源，向商家限時免費開放飛鴿智能客服，24小時在線值守，可節省約70%人力成本；加強售後挽單助手能力，助力商家降低退貨率；開放AIGC技術工具，幫助商家高效製作短視頻、商品圖文等內容，輔助消費者快速做出決策。