中東戰爭引爆美債拋售潮 大陸持倉規模降至金融海嘯來最低

中東戰爭引發通膨擔憂，導致美債遭拋售。美國財政部最新數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元，估值損失是主因。其中大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。

彭博報導，美債前三大境外持有國，分別是日本3月持倉減少477億美元，英國持倉上升297億美元，大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元。

外國投資者持有的美國國債規模3月從歷史高位回落，短期國庫券遭淨拋售，估值損失構成主要拖累。

美國財政部18日公布的數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元。

彭博美國國債指數當月下跌1.7%，為2024年以來最大單月跌幅。伊朗戰爭引發通脹擔憂，導致投資者拋售債券。海外投資者因此在長期國債持倉上錄得1421億美元的估值損失，這是本輪整體降幅的核心原因。

從淨交易來看，外國投資者淨賣出166億美元的短期國庫券（期限一年以內），同期增持了135億美元的長期國債。

作為美債最大境外持有國，日本3月持倉減少477億美元，降至1.19萬億美元。持倉規模居第二位的英國則逆勢增持，上升297億美元，至9269億美元。

位列第三大持有國的大陸，3月持倉減少約410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。

第一財經日報引述中國人民銀行金融研究所所長丁志傑稱，地緣衝突是3月多國美債持倉下降的最直接誘因。「美以伊衝突引發金融市場劇烈動盪，流動性需求驅動投資者減持美債。」

丁志傑指出，受恐慌情緒驟升與能源價格衝擊，金融市場流動性急劇收緊。部分投資者出於現金為王的避險考量，主動減持久期較長的美國國債以降低組合風險敞口。