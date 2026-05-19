快訊

旅遊政策調整！泰國正式取消60天免簽 台旅客恐恢復停留30天

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

50嵐「隱藏版喝法」曝光！奶茶控一喝秒圈粉 店員揭免費點法

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭引爆美債拋售潮 大陸持倉規模降至金融海嘯來最低

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中東戰爭引發通膨擔憂，導致美債遭拋售。美國財政部最新數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元，估值損失是主因。其中大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。 （路透）
中東戰爭引發通膨擔憂，導致美債遭拋售。美國財政部最新數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元，估值損失是主因。其中大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。 （路透）

中東戰爭引發通膨擔憂，導致美債遭拋售。美國財政部最新數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元，估值損失是主因。其中大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。

彭博報導，美債前三大境外持有國，分別是日本3月持倉減少477億美元，英國持倉上升297億美元，大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元。

外國投資者持有的美國國債規模3月從歷史高位回落，短期國庫券遭淨拋售，估值損失構成主要拖累。

美國財政部18日公布的數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元。

彭博美國國債指數當月下跌1.7%，為2024年以來最大單月跌幅。伊朗戰爭引發通脹擔憂，導致投資者拋售債券。海外投資者因此在長期國債持倉上錄得1421億美元的估值損失，這是本輪整體降幅的核心原因。

從淨交易來看，外國投資者淨賣出166億美元的短期國庫券（期限一年以內），同期增持了135億美元的長期國債。

作為美債最大境外持有國，日本3月持倉減少477億美元，降至1.19萬億美元。持倉規模居第二位的英國則逆勢增持，上升297億美元，至9269億美元。

位列第三大持有國的大陸，3月持倉減少約410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。

第一財經日報引述中國人民銀行金融研究所所長丁志傑稱，地緣衝突是3月多國美債持倉下降的最直接誘因。「美以伊衝突引發金融市場劇烈動盪，流動性需求驅動投資者減持美債。」

丁志傑指出，受恐慌情緒驟升與能源價格衝擊，金融市場流動性急劇收緊。部分投資者出於現金為王的避險考量，主動減持久期較長的美國國債以降低組合風險敞口。

中東 大陸 國債

延伸閱讀

伊朗戰爭衝擊全球企業 路透：至少損失250億美元

全球油市快撐不住？美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

韓股盤中又重挫5% 在今年狂飆75%「熔漲」後面臨四大地雷考驗

人民幣存款 探12年低點

相關新聞

陸「三駕馬車」失靈 經濟有壓…分析師：景氣存在放緩風險

大陸國家統計局昨（18）日公布的4月經濟「三駕馬車（工業、消費及投資）」數據均大幅遜於預期。其中，工業增加值按年增4.1%，探兩年半最低；消費按年增0.2%，為近三年半最低；前四月固定資產投資按年下降1.6%，為今年內首次轉負。分析師預期中國大陸經濟存在放緩風險。

恒大清算案香港開庭 PwC遭天價索賠逾2500億元

中國恒大清盤人控訴普華永道（PwC）涉中國恒大2019及2020財政年度財務造假案，5月18日在香港高等法院開庭。恒大清盤人向PwC香港（羅兵咸永道）、普華永道中天、普華永道國際三方共計索賠人民幣570億元（約合新台幣2,565億元），使此案成為香港法庭有史以來規模最大的企業索賠案之一。

中東戰爭引爆美債拋售潮 大陸持倉規模降至金融海嘯來最低

中東戰爭引發通膨擔憂，導致美債遭拋售。美國財政部最新數據顯示，3月外國持有美債規模較上月減少1384億美元，估值損失是主因。其中大陸持倉減少410億美元，降至6523億美元，為2008年以來最低水準。

AMD蘇姿丰：資料中心裡CPU與GPU⽐例將變成1比1

AMD董事會主席蘇姿丰19日在上海舉辦的AMD AI開發者日活動上表示，AI當前正處於轉捩點。當前正進入「CPU+GPU」時代，傳統資料中心裡CPU與GPU⽐例是1比4，到2026年CPU與GPU⽐例將變成1比1。

大陸記憶體廠獲利大爆發 長鑫科技估上半年狂賺2,610億

大陸記憶體行業當前的盈利水準有多誇張，正在衝刺科創板上市的國產記憶體一哥長鑫科技，僅用了半年時間，就從之前累計巨虧百億的狀態，轉身實現半年度狂賺近人民幣580億（新台幣2610億元）的業績，行情爆發力堪稱炸裂。

大陸記憶體巨頭衝刺IPO 長江存儲啟動上市輔導

大陸證監會官網顯示，國產記憶體巨頭長江存儲，啟動上市輔導，輔導機構為中信證券、中信建投證券。路透先前報導，長江存儲計畫最快於2026年6月中旬遞交科創板IPO申請材料。公司估值約為人民幣1600億元到3000億元（新台幣7200億元到1.4兆元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。